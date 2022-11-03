Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli kadar o isim de merak edildi! Atatürk'ün çocukluğunu kim oynadı?

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği Lanistar Medya imzalı dizinin 29 Ekim’de yayınlanan ilk teaser’ı büyük merak uyandırmıştı. Sosyal medyada toplam 15 milyon kez izlenme rakamına ulaşan tanıtımda Atatürk’e hayat veren ülkemizin en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yüzü de ilk kez görünmüştü.

Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli'li Atatürk dizisinin ilk tanıtımı rekor bir izlenmeye ulaştı.

6 bölümden oluşan dizinin çekimleri kasım sonunda bitiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Atatürk” dizisi ekibi, son olarak Makedonya çekimlerini tamamlayıp İstanbul’a döndü.

Dizi ulu önderimiz Atatürk’ün çocukluk yıllarından başlıyor ve Samsun’a çıkma kararına kadar geçen dönemi etkileyici bir dille ele alınıyor.

29 Ekim 2023’te seyirciyle buluşması planlanan dizide Mustafa Kemal’in çocukluğunu 2014 doğumlu olan ve ilk oyunculuk deneyimini “Yaralı Kuşlar” dizisinde yaşayan Emre Mete Sönmez canlandırıyor.

