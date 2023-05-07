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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir, nerede? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde!

07.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı AK Parti Büyük İstanbul Mitingi için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir? İşte, AK Parti Büyük İstanbul Mitingi hakkında bilgiler...

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir, nerede? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde!

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ilgili araştırmalar 7 Mayıs 2023 Pazar günü hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı AK Parti Büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidileceği hakkında bilgiler...

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ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitinginin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları:

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi - Bakırköy

AK Parti Büyük İstanbul mitinginin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu:

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı bilgileri ise şu şekilde:

A-04 ve A-31 Minibüsleri

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi bugün (7 Mayıs 2023 Pazar) saat 16.00'da yapılacak.

Miting, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi cumhurbaşkanı erdoğan

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