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Atatürk Havalimanı'nda gizlendiği TIR kasasındaki lastiklerin arasında yakalandı

21.05.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı'nda, kargo uçağına yüklenmek üzere getirilen TIR'daki uçak lastikleri arasında gizlenen kaçak göçmen yakalandı. Avrupa'ya kaçmayı planladığı belirlenen kaçak göçmenin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Atatürk Havalimanı'nda gizlendiği TIR kasasındaki lastiklerin arasında yakalandı

Yenibosna'dan uçak lastikleri yüklenen TIR, saat 15.00'te Atatürk Havalimanı'na getirildi. Kargo uçağına yüklenmek üzere indirilen TIR dorsesinde lastiklerin arasında bir kişinin gizlendiği fark edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bilgi verilen polis ekipleri, kaçak göçmen olduğu anlaşılan Filistin uyruklu Yousef Alhon'ı gözaltına aldı. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüpheli ilk ifadesinde, bir ay önce Suriye'den kara yoluyla Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. İstanbul Aksaray'da değişik otellerde kaldığını anlatan şüpheli, bir kişi tarafından TIR parkına getirildiğini ve havalimanına geldiği TIR'ın dorsesinde sabahladığını, Almanya'da bulunan ağabeylerinin yanına gitmek için bu yola başvurduğunu ifade etti.

Alhon, yurt dışına kaçmak için Türkiye'de irtibata geçtiği kişilerin ağabeyi tarafından ayarlandığını da iddia etti. TIR şoförü ve gümrük görevlisi de gözaltına alındı. 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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