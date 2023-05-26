Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman? 26 Mayıs 2023 Atv yayın akışı

Ateş Kuşları yeni bölümünün bu akşam olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizi bu akşam aynı saatinde yayınlanmayacak. Ateş Kuşları'nın yayın saatinde Atv ekranlarında 'Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel' yayını olacak. Peki, Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 26 Mayıs 2023 Atv yayın akışına dair tüm detayları sizler için derledik...

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Cuma akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Ateş Kuşları dizisi bu akşam aynı saatinde yayınlanamayacak. Dizinin yayın saatinde 'Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel' yayını ekrana gelecek.

Ateş Kuşları bu özel yayının ardından özetsiz olarak 21:30'da izleyicisiyle buluşacak.

ATEŞ KUŞLARI'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Gülayşe, sonunda babasına kavuşur ve baba kız birbirlerini tanımaya çalışırlar. Ama Gülayşe'nin asıl imtihanı şimdi başlar.

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'den sakladığı sırlar ortaya çıkar. Gülayşe'nin babasının Nizam Eyüboğlu olduğunu bildikleri halde bunu ondan gizlemişlerdir.

Ateş Kuşları'nın hayatları boyunca korktukları bu gerçek, Gülayşe için çok ağırdır ve bir seçim yapmak zorundadır.

Ya onu büyüten ama babasını saklayan ailesi Ateş Kuşları'nı seçecektir ve gariban hayatına devam edecektir ya da yirmi üç yıldır onu arayan babası Nizam Eyüboğlu'nu seçip onu çöpe atan amcasının olduğu köşkte yaşamayı seçecektir!

Diğer yanda Menderes yolun sonuna geldiğinin farkındadır. Yapılacak tek bir şey vardır o da Barbaros'u ortadan kaldırmak! Çatal, oğlu Barbaros'u bu kez koruyabilecek mi?

Gülayşe öğrendiği gerçeklerden sonra kararını verebilmek için iki ailesinden de uzak kalmak isteyince, Menderes'in peşine taktığı tetikçiden haberdar olan Barbaros, Gülayşe'yi korumak için onu Savcı Sare'nin evine götürür. O evde onları neler beklemektedir?

Ali ve Mercan, Gülayşe'nin seçimini beklerken birbirlerine sığınırlar. Sonunda Gülayşe'nin kararını açıklayacağı an gelir. Bir tetikçinin gölgesinde Gülayşe kararını açıklar. Ateş Kuşları mı yoksa Nizam Eyüboğlu mu Gülayşe'yi kaybedecektir? Yoksa bir hayatın mı kaybedilmesi söz konusudur? Geçmişte ise, Köksüzler bir kez daha sokaktadırlar ve annesini kaybeden Sabit için çok endişelidirler.

26 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel

21:30 Ateş Kuşları

00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

