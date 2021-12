Atla Gel Şaban nerede ve ne zaman çekildi? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler?

1984 yılında çekilen Atla Gel Şaban filminin yönetmenliğini Natuk Baytan üstlendi. Atla Gel Şaban filminde, kolay yoldan para kazanmak isteyen Şaban karakterinin başına gelen olaylar işleniyor. Filmde Nevra Serezli 'Zehra' rolüne hayat veriyor. İşte merak edilenler...

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Atla Gel Şaban'ın çekimleri İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'da yapıldı.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Geçimini zar zor sürdüren Niyazi (Kemal Sunal) borçlarından dolayı alacaklılarından köşe bucak kaçar. Bir gün at yarışı oyunlarına merak salar ve işe gitmek için bindiği minibüste at yarışı oynar. Niyazi, at yarışını tutturacak kadar şanslı olasa da kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamayacak kadar şanssızdır.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI