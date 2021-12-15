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Atla Gel Şaban nerede ve ne zaman çekildi? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler?

15.12.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının değerli filmleri arasında yer alan Atla Gel Şaban'ın oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Nevra Serezli, Reha Yurdakul gibi önemli oyuncular yer alıyor. Kemal Sunal, Atala Gel Şaban filminde 'Şaban' karakterine hayat verdi. İşte merak edilenler...

Atla Gel Şaban nerede ve ne zaman çekildi? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler?

1984 yılında çekilen Atla Gel Şaban filminin yönetmenliğini Natuk Baytan üstlendi. Atla Gel Şaban filminde, kolay yoldan para kazanmak isteyen Şaban karakterinin başına gelen olaylar işleniyor. Filmde Nevra Serezli 'Zehra' rolüne hayat veriyor. İşte merak edilenler...

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Atla Gel Şaban'ın çekimleri İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'da yapıldı.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Geçimini zar zor sürdüren Niyazi (Kemal Sunal) borçlarından dolayı alacaklılarından köşe bucak kaçar. Bir gün at yarışı oyunlarına merak salar ve işe gitmek için bindiği minibüste at yarışı oynar. Niyazi, at yarışını tutturacak kadar şanslı olasa da kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamayacak kadar şanssızdır.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - Niyazi
  • Nevra Serezli - Zehra
  • Dinçer Çekmez - Kazım
  • Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
  • Reha Yurdakul - Halim Bey
  • Ekrem Gökkaya - Kasetçi
  • Selahattin Fırat - Selahattin
  • Renan Fosforoğlu – Kenan
  • Yaşar Güner - Bakkal
  • Mustafa Dik -Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
  • Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
  • Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
  • Ünal Gürel - Kasap
  • Nizam Ergüden - Yarışsever
  • Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
  • Ahmet Turgutlu - Manav
  • Zihni Göktay - Halil
  • Turgut Özatay - Davut
  • Cengiz Öktem - Davut'tan dayak yiyen adam
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Nevra Serezli
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