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  4. ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün evinde ceset parçaları bulundu

ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün evinde ceset parçaları bulundu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla cinayete kurban gittiği öğrenilen Mehmet Muharrem Erbay'ın kemik parçaları bulundu.

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı olarak Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Zeynep Ergül adli tıp şartıyla serbest bırakıldı. Dün canlı yayına bağlanan izleyici ise Zeynep Ergül'ün evinin yanındaki beton kulübeye dikkat çekti. Bu ihbar sonrası ise Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili yeni delillere ulaşıldı.

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Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül, Müge Anlı'nın programına kızını aramak için katıldı. Kızına canlı yayında ulaşan Zeynep hanım 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Erbay olayını çözüme ulaşılmasını sağladı. Muharrem Erbay'ın canice öldürülüp parçalara bölündüğü ve cesedin ayrı yerlere gömüldüğü canlı yayında ortaya çıktı.

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'ASİT DÖKTÜK! ARASALAR DA BULAMAZLAR'

Canlı yayına gelen ihbarlar doğrultusunda Zeynep Ergül'ün "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Bu ihbarlardan sonra canlı yayına katılan Cahit Ergül bütün suçlamaları reddetti. Zeynep Hanımın eski eşi Ercan Bozkurt ise cinayeti itiraf etti ve Cahit Ergül ile birlikte 5 kişi cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Zeynep Ergül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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EVİNDE KEMİK PARÇALARI BULUNDU!

Bütün bu gelişmelerden sonra Mehmet Muharrem Erbay'ın cesedinin parçaları aranmaya başlandı. Dün canlı yayına katılan bir izleyici ise Zeynep hanımın evinin yanındaki beton kulübeye dikkat çekti. Bu ihbar sonrası Zeynep hanımın evinin yanındaki kulübede arama yapan polis ekipleri üzerine beton dökülmüş olan yerde kemik parçaları buldu.

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Bulunan kemik parçalarının Mehmet Muharrem Erbay'mı ait olduğu yapılan DNA testi ile ortaya çıkacak. Bütün bu gelişmelerden sonra ise Zeynep Ergül tekrardan gözaltına alındı.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
tipe bak potansiyel suçlu
Bunu benzin döküp yakacaksın.
Geldigimiz en vahim nokta suclar tvlerde cözülür hale geldi adalet bakani icileribakanina (soru herhafta müge anliya reyting icin sucmu yolluyorsunuz yoksa emniyet görevini yapamiyormu.?)
Bu nasıl başlık resmi dracula gibi puhaaaaa
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