Audi A1 için yolun sonu!

Audi de elektriğe dönüşümün başrol oyuncularından biri. Son zamanlarda ilgisi iyiden iyiye artan elektrikli araçlar, tıpkı sektördeki diğer oyuncular gibi Audi'nin de odağında. Ancak Audi, mevcut modelleri için de önemli kararlar alıyor. İlk olarak 2010 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Audi A1 modeli için alınan karar belki de bunlardan en dikkat çekeni.

AUDI, A1'İN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Audi CEO'su Markus Duesmann, Audi A1 için önemli açıklamalarda bulundu. Duesmann, Audi A1'in halefinin olmayacağını doğruladı.

Duesmann, Euro 7 emisyon standartlarını işaret ederek, gelecekte daha küçük segmentlerde içten yanmalı motorlar sunmanın oldukça zor olacağını, maliyetlerin artacağını ve bu nedenle A1'in halefinin olmayacağını belirtti.

Audi A1 üretimden kalktığında Audi Q2, muhtemelen Audi'nin ürün gamındaki en küçük araç olacak.

