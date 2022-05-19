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Avcılar'da Atatürk posterlerine çirkin saldırı!

19.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da billboardlardaki Atatürk posterleri yırtanlar 2 genç tarafından engellendi. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Güvenlik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek Atatürk posterlerini yırtıp kaçtıkları iddia edilen şüphelileri tespit ederek yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı.

Avcılar'da Atatürk posterlerine çirkin saldırı!

Tepki çeken olay, Merkez Mahallesi Havuz Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, billboardlardaki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının posterleri iki kişi tarafından çekilerek yırtıldı.

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Bu sırada yoldan geçen lise öğrencileri Ahmet Gülhan ile Eyüp Yıldırım, posterleri yırtanlara tepki gösterdi. Posterleri yırtanlar ise "Elimiz çarptı" yanıtını verdi. Öğrenciler ile posteri yırtanlar arasında tartışma yaşandı. Yoldan geçenlerin ayırması üzerine posterleri yırtan kişiler koşarak kaçtı.

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İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Güvenlik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek Atatürk posterlerini yırtıp kaçtıkları iddia edilen şüphelileri tespit ederek yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Belediye yetkilileri de yırtılan posterlerin kısa süre içerisinde yenileri ile değiştirileceğini söyledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Mustafa Kemal Atatürk
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