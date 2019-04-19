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Avengers Endgame adeta spoiler yağmuruna tutuldu

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SİNEMA TV  | 19.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

2019’un en çok beklenen filmlerinden biri olan Avengers Endgame 25 Nisan itibariyle ülkemizde de vizyona girecek. Yani kabataslak olarak filmin vizyona girmesine yaklaşık olarak 1 haftalık bir süre kaldı diyebiliriz.

Avengers Endgame adeta spoiler yağmuruna tutuldu

Bilindiği üzere Avengers Infinity War sonrasında Thanos tüm evrenini yarısını toza çevirmişti. Avengers Endgame’de ise Avengers’tan geriye kalanlar Thanos’un yaptıklarını geri çevirmeye çalışacak.

Marvel sinematik evrenini takip edenler Endgame’de neler olacağı üzerine yüzlerce senaryo yazdı çizdi. Fakat geçtiğimiz gün gerçekleşen bir sızıntıyla tüm ince detaylar ortaya çıktı.

Ortalık bir anda Endgame spoiler içeriğine sahip yazı ve videolarla doldu taştı.

MARVEL, ENDGAME SPOILER İÇERİKLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Endgame spoiler sızıntısı sonrası Marvel yetkilileri harekete geçti. YouTube’a yüklenen yüzlerce videoyu sadece dakikalar içerisinde tespit edip sildiren Marvel ekibi yine de Avengers Endgame spoiler içeriklerinin önüne geçemedi.

Hala sosyal medyada ve birçok içerik sitesinde Endgame’e ait 4.5 dakikalık sızıntı videosu gösterilmeye devam ediyor.

Görünen o ki Marvel’ın bu sızıntıyı engelleme şansı ortadan kalkmış durumda. Öte yandan bu sızıntının nasıl gerçekleştiği de az çok ortaya çıkmaya başladı.

İddialara göre görüntüler bir Marvel çalışanı tarafından sızdırıldı. Henüz tam olarak netleşmemiş olsa da tüm oklar bu durumu doğrular nitelikte.

Sonuç olarak Endgame spoiler bombası erken patladı diyebiliriz. Bu durumun filmin vizyon başarısını etkileyip, etkilemeyeceği ise şimdilik büyük merak konusu.

MARVEL FANLARI İNTERNETE GİRMİYOR

Filmin vizyona girmesine 1 hafta kala yaşanan bu skandal en çok da Marvel fanlarını etkiledi. Filmden spoiler yemek istemeyen ve filmi ağız tadıyla izlemek isteyen Marvel fanları, adeta internetle olan ilişkilerini kesti.

Çünkü Avengers Endgame sızıntısı, her an, her yerde karşınıza çıkabilir. Şu anda tüm sosyal medya bu olayla çalkalanıyor. Sızıntılar yetmezmiş gibi bazı kişiler izledikleri olayları entry gibi paylaşıyorlar.

Kendisi spoiler yiyenler, başkaları da aynı duruma geçsin diye anlık iletisine ya da duvarına film ile ilgili kilit spoilerları veriyor.

Şu bir gerçek. Bu saatten sonra 1 hafta boyunca sosyal medya ya da internetle içli dışlı olup da spoiler yememek çok güç.

İşin kötü yanı ise sızdırılan 4.5 dakikalık videonun filmin özeti gibi olması. Yani normal şartlarda baktığınızda Avengers Endgame 3 saatten fazla sürecek. Fakat sızdırılan video öyle önemli noktalardan alıntı yapmış ki adeta filmin özetini izlemiş gibi oluyorsunuz.
Siz siz olun şu aralar internette Endgame ile ilgili çok fazla arama yapmayın. Öyle ki Google’da yapacağınız bir Endgame araması bile spoiler yemenize neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame Marvel film fragman

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