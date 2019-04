Avengers Endgame adeta spoiler yağmuruna tutuldu

Sonuç olarak Endgame spoiler bombası erken patladı diyebiliriz. Bu durumun filmin vizyon başarısını etkileyip, etkilemeyeceği ise şimdilik büyük merak konusu.

MARVEL FANLARI İNTERNETE GİRMİYOR

Filmin vizyona girmesine 1 hafta kala yaşanan bu skandal en çok da Marvel fanlarını etkiledi. Filmden spoiler yemek istemeyen ve filmi ağız tadıyla izlemek isteyen Marvel fanları, adeta internetle olan ilişkilerini kesti.

Çünkü Avengers Endgame sızıntısı, her an, her yerde karşınıza çıkabilir. Şu anda tüm sosyal medya bu olayla çalkalanıyor. Sızıntılar yetmezmiş gibi bazı kişiler izledikleri olayları entry gibi paylaşıyorlar.

Kendisi spoiler yiyenler, başkaları da aynı duruma geçsin diye anlık iletisine ya da duvarına film ile ilgili kilit spoilerları veriyor.

Şu bir gerçek. Bu saatten sonra 1 hafta boyunca sosyal medya ya da internetle içli dışlı olup da spoiler yememek çok güç.

İşin kötü yanı ise sızdırılan 4.5 dakikalık videonun filmin özeti gibi olması. Yani normal şartlarda baktığınızda Avengers Endgame 3 saatten fazla sürecek. Fakat sızdırılan video öyle önemli noktalardan alıntı yapmış ki adeta filmin özetini izlemiş gibi oluyorsunuz.

Siz siz olun şu aralar internette Endgame ile ilgili çok fazla arama yapmayın. Öyle ki Google’da yapacağınız bir Endgame araması bile spoiler yemenize neden olabilir.

