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Avlu'nun Bade'si Sevda Dalgıç hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

Avlu dizisinden şoke eden bir haber geldi. Diziye yeni giren Sevda Dalgıç apar topar hastaneye kaldırıldı. Avlu'nun Bade'si hastanelik olunca çekimler durdu

Avlu'nun Bade'si Sevda Dalgıç hastaneye kaldırıldı

Star TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Avlu'dan kötü haber geldi.

Diziye yeni giren ve Bade rolüne hayat veren başarılı oyuncu Sevda Dalgıç apar topar hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Star TV’de yayınlanan Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Sevda Dalgıç yüksek ateş nedeniyle hastanelik oldu.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından enfeksiyon kaptığı belirtilen Dalgıç’ın ameliyata alınacağı açıklandı.

Bade karakterine hayat veren Sevda Dalgıç'ı FOX TV'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran efsane gençlik dizisi Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde muhaberilere yakalanan Dalgıç, "sosyal medyada çok güzel tepkiler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bakın görüyorsunuz, şu an bile elimde telefon onları cevaplamaya çalışıyorum" demişti.


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