Avlu'nun Bade'si Sevda Dalgıç hastaneye kaldırıldı

Star TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Avlu'dan kötü haber geldi.

Diziye yeni giren ve Bade rolüne hayat veren başarılı oyuncu Sevda Dalgıç apar topar hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Star TV’de yayınlanan Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Sevda Dalgıç yüksek ateş nedeniyle hastanelik oldu.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından enfeksiyon kaptığı belirtilen Dalgıç’ın ameliyata alınacağı açıklandı.

Bade karakterine hayat veren Sevda Dalgıç'ı FOX TV'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran efsane gençlik dizisi Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde muhaberilere yakalanan Dalgıç, "sosyal medyada çok güzel tepkiler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bakın görüyorsunuz, şu an bile elimde telefon onları cevaplamaya çalışıyorum" demişti.



