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Avrupa borsaları, "bilançolarının etkisiyle" günü yükselişle kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 19:56 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, "bilançolarının etkisiyle" günü yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) ile bazı şirketlerin bu yılın ilk çeyreğine dair bilançolarının beklenenden iyi gelmesi ve bazı ekonomik göstergelerin geleceğe yönelik iyimserliği desteklemesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 yükselerek, 389,21 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 artarak 5.528,67 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazanarak, 21.918,93 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,67 yükselişle 12.101,32 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44'lük artışla 7.469,92 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,17 azalışla 1,1286 seviyelerinde işlem gördü.

Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksinin mart ayındaki eksi 3,6 seviyesinden nisanda artı 3,1 puana yükselmesi Avrupa'da yatırımcılar tarafından olumlu karşılanırken, Alman internet perakendecisi Zalando hisseleri, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde kar açıklayacağı beklentisi ile yüzde 10'dan fazla değer kazandı.

İtalyan bankası UniCredit’in hisseleri ABD yetkilileri ile İran, Küba, Libya ve Sudan'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar ceza için anlaşmasından sonra bugün yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.

Yatırımcılar, yarın açıklanacak Çin'in bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme rakamlarına odaklanmış durumda bulunması da dikkati çekerken, piyasa beklentileri, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 büyüyeceği yönünde. Geçen yıl aynı dönemde Çin ekonomisi yüzde 6,4 büyümüştü.

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