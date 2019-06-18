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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 19:45 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin "enflasyon açıklamaları" etkisiyle günü yükselişle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin enflasyon hedefe doğru yol almadığı takdirde ECB'nin daha fazla teşviki gözden geçireceğini belirtmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,67 yükselerek 384,78 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,20 artarak 5.509,73 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,46 değer kazanarak, 21.133,78 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,03 yükselişle 12.331,75 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17’lik artışla 7.443,04 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,17 azalışla 1,1198 seviyelerinde işlem gördü.

Çelik üreticisi Arcelormittal’ın hisseleri Çin ile ABD arasındaki ticaret ihtilaflarının Japonya'nın Osaka kentinde 28-29 Haziran'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde masaya yatırılacağına yönelik haberlerin ardından, ticaret ihtilaflarının giderilmesinin, şirketin satışlarını artıracağı beklentisiyle, yüzde 6,32 yükselerek 15,28 avrodan kapattı.

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Almanya merkezli İnfineon hisseleri, ABD’li rakibi Cypress Semiconductors’ı almak için 1,5 milyar avroluk sermaye artırıma gideceğini açıklamasına rağmen yüzde 2 değer kazanarak 14,08’e avroya yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonun hedefe doğru yol almadığı takdirde bankanın daha fazla teşviki gözden geçireceğini belirterek, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır." dedi.

Draghi, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen ECB'nin Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı konuşmada, görevlerini yerine getirmede yetkilerini esneklik ile kullanacaklarını aktararak, risk görünümünün aşağı yönlü kaldığını, bunun iyileşmemesi durumunda ECB'nin, para politikalarını daha fazla teşvik için tekrar kolaylaştıracağını söyledi.

ECB'nin, gelecekte fiyat istikrarındaki zorluklara cevap vermek için gelecek haftalarda seçenekleri değerlendirmeye alacağını belirten Draghi, bankadan "teşvik" yönünde bir hareketin, beklenenden daha önce gelebileceğini kaydetti.

Avrupa’da veri haberlerinde, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini sabit tutarken, gelecek yıl (2020) büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Ifo, 2019 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 0,6’da tutarken, 2020 büyüme beklentisini 1,8’den 1,7’e düşürdü.

Ifo, “sanayi sektöründeki zayıflığın, iş gücü piyasasını ve yurt içi ekonomiyi etkilemeye başladığının görülmesini” revizeye sebep olarak gösterdi.

Yatırımcılar, dünyadaki merkez bankalarından artan ticaret ihtilaflarının küresel ekonomi üzerindeki baskısının hissedilmeye başlamasından dolayı daha gevşek para politikalarına yönelmesini beklerken, ABD merkez bankası Fed'in yarınki toplantıda faiz indirimleri olasılığına ilişkin işaret verip vermeyeceğine odaklanmış bulunuyor.

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