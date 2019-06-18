Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Almanya merkezli İnfineon hisseleri, ABD’li rakibi Cypress Semiconductors’ı almak için 1,5 milyar avroluk sermaye artırıma gideceğini açıklamasına rağmen yüzde 2 değer kazanarak 14,08’e avroya yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonun hedefe doğru yol almadığı takdirde bankanın daha fazla teşviki gözden geçireceğini belirterek, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır." dedi.

Draghi, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen ECB'nin Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı konuşmada, görevlerini yerine getirmede yetkilerini esneklik ile kullanacaklarını aktararak, risk görünümünün aşağı yönlü kaldığını, bunun iyileşmemesi durumunda ECB'nin, para politikalarını daha fazla teşvik için tekrar kolaylaştıracağını söyledi.

ECB'nin, gelecekte fiyat istikrarındaki zorluklara cevap vermek için gelecek haftalarda seçenekleri değerlendirmeye alacağını belirten Draghi, bankadan "teşvik" yönünde bir hareketin, beklenenden daha önce gelebileceğini kaydetti.