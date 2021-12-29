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Avrupa'da Omicron endişesi! İngiltere, İtalya ve İsviçre'de koronavirüs vaka sayılarında yeni rekor

29.12.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantının etkisiyle Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. İngiltere, İtalya ve İsviçre'de salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. İngiltere'de vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıklandı. Vaka sayısı rekor kıran İsviçre'de ise 'kapanmanın' tekrar gündeme geldiğini bildirildi.

Avrupa'da Omicron endişesi! İngiltere, İtalya ve İsviçre'de koronavirüs vaka sayılarında yeni rekor

İngiltere, İtalya ve İsviçre'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları rekor kırdı. İngiltere'de hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısı bir haftada yüzde 48 arttığı belirtildi.

YÜZDE 90'DAN FAZLASI OMICRON

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı.
UKHSA, Omicron'un halihazırda açık ara baskın varyant olması sebebiyle 31 Aralık'tan itibaren bu varyanta özel günlük güncellemelerin yapılmayacağını bildirdi.

İngiltere genelinde 39 bin 923 Omicron vakası tespit edildi ve bu rakam, '27 Aralık'ta kaydedilen 45 bin 307 rakamından sonra en yüksek ikinci günlük vaka sayısı' oldu.

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VAKA SAYISI 183 BİNİ GEÇTİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 183 bin 37 Kovid-19 vakası tespit edildi, 57 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, "ülkede Kovid-19'un başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı" olarak kaydedildi. Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı 24 saatte 916 artarak 10 bin 462'ye çıktı.

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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısı bir haftada yüzde 48 arttı.

HATIRLATMA DOZU AÇIKLAMASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hastanelerde yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmayanlardan oluştuğunu bildirmişti. Johnson, Omicron varyantının ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini, hastanelerde vakaların arttığını ancak hastaların durumunun Delta varyantına yakalananlardan daha hafif olduğunu ifade etmişti.

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İTALYA'DA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 bin 30 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısı 5 milyon 854 bin 428'e ulaşırken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 674 bin 865'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1185'e çıktı.

Son 24 saatte 98 bin 30 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" bugün kaydedildi.

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İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 148 artarak 137 bin 91'e, iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 42 bin 472'ye çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 109 milyon 646 bin 86 doz aşı uygulandı.

İSVİÇRE'DE KAPANMA GÜNDEMDE

İsviçre'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen 17 bin 634 vaka, salgının resmen başladığı Mart 2020'den bu yanan görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Sağlık Bakanı Alain Berset, artan vaka sayılarıyla "kapanmanın" tekrar gündeme geldiğini bildirdi. Berset, Twitter'da yaptığı açıklamada, ülkede omicron varyantı vakalarının keskin şekilde yükseldiğini, bunun sonucu olarak hastanelerdeki baskının da artacağını belirtti.

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Berset, şu an için yeni kısıtlama kararı almadıklarını, vaka durumun daha ciddileşmesi durumunda kapanmalar da dahil bir sonraki önlem paketinin hazır olduğunu ve son kararı Federal Konsey'in vereceğini aktardı.

EVDEN ÇALIŞMA ZORUNLU OLMUŞTU

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede belli meslek grupları hariç evden çalışmayı zorunlu hale getirilmişti.

Ülkede, barlar, spor müsabakaları, havuzlar ve spor salonları dahil çoğu kamusal alan, yalnızca iki doz aşı olduğunu kanıtlayabilen ve günlük negatif aşı sonucu bildiren kişilere açık durumda.

17-21 Ocak arasında Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu da ertelenmişti. (AA-İHA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere İtalya İsviçre
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