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Avrupa Yakası dizisinin yeniden yayınlanacağı iddia edilmişti! Gülse Birsel'den açıklama geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.04.2024 16:26
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Türk televizyon tarihine damga vuran projeler arasında yer alan Avrupa Yakası dizisinin uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döneceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Gülse Birsel iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Avrupa Yakası dizisinin yeniden yayınlanacağı iddia edilmişti! Gülse Birsel'den açıklama geldi

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı Avrupa Yakası yayınlandığı dönemde büyük bir başarı elde etmişti.

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Unutulmaz diziler arasında yer alan Avrupa Yakası'nın tekrardan yayınlanacağı iddia edilmişti.

avrupa yakası

Çıkan haberde, dizinin yeni sezonunda Aslı ile Volkan'ın aynı evde yaşayan boşanmış birer birey olarak karşımıza çıkacakları, Burhan Altıntop dahil hangi karakterlerin yer alacağı ve hatta çekimlerin başlayacağı tarih bile kaleme alınmıştı.

AVRUPAYAKASI5

"ÖZÜR DİLERİM"

İddiaların asılsız olduğunu belirten Gülse Birsel, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

“Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz, filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."

GÜLSEBİRSEL


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