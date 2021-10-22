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Avukat oğlunun eski müvekkilini adliye önünde öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı

22.10.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de avukat oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurarak öldüren Mehmet Aslan (68) ile onu azmettirdiği iddiasıyla avukat oğlu Özgür Aslan’ın da (36) aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan Mehmet Aslan, avukat oğlunun kendisini azmettirmediğini öne sürerek, "Bana ettiği küfürlerin arkasında hangi azmettirici aranıyor? Bu olayın asıl sebebi bana edilen küfürlerdir." dedi.

Avukat oğlunun eski müvekkilini adliye önünde öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı

Olay, geçen yıl 7 Ocak'ta meydana geldi. Mehmet Aslan, avukat oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Aslan belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan ise ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesi bulunan avukat Özgür Aslan'ı ifadeye çağırdı. Savcılık ifadesinin ardından Özgür Aslan'ı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Avukat Özgür Aslan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kuvvetli suç şüphesi ile 'kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı.

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5 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından yaklaşık 9 ay süren soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, ölen Ahmet Demir’in eşi H.D.’nin de aralarında bulunduğu 2’si tutuklu, 5 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı. İddianamede, Mehmet Aslan hakkında ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan, tutuklanan avukat oğlu Özgür Aslan hakkında ise, ‘Tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklar Hasan D., A.T. ve T.H.’nin de ‘Suça iştirak’ ve ‘Tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme’ suçlarından ceza istendi.

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DAVA DEVAM ETTİ

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar baba ve oğul ile tutuksuz yargılanan Hasan D., hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Babasını azmettirmediğini ve suçsuz olduğunu öne süren Özgür Aslan, “Ahmet benim arkadaşımdı. Aramızda husumet yoktu. Yıllarca davalarına baktım. Sosyal medyadan bana ‘dolandırıcı avukat’ diyerek hakaret etti. Bu yüzden aramızda 20 gün bir kırgınlık oldu. Yılbaşında ofisime geldi, sarıldık, konuştuk. Benim olayla hiçbir alakam yok. Olaydan 3 gün önce babama attığı mesajlar ortada. Babam da olayı 3 gün önceden planladığını anlattı. Bir avukatın babasını azmettirdiğine dair bir dava Türk hukuk sisteminde yok” dedi.

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"HUSUMETLE VERİLEN İFADE SONUCU TUTUKLANDIM"

15 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu da sözlerine ekleyen avukat Aslan, “Bazı şeyler çok zoruma gidiyor. 15 aydır tutukluyum. Ofisim kapanmak üzere, Hasan D.’nin ifadeleri ile tutukluyum. Bilirkişi raporunda benim orada olmadığım ortada. Bana acıyın istemiyorum. Sadece bir beyan ile tutukluyum. Babamın iş yerinin olduğu yerdeki kamera kaydı 1,5 yıl sonra dosyaya eklendi” diyerek beraatini talep etti.

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"OĞLUMUN HİÇBİR ALAKASI YOK"

Ahmet Demir’in kendisine sosyal medyadan ağır hakaretler ettiğini belirten Mehmet Aslan ise, “Bana, sürekli hakaret eden birisi var. Bana ettiği küfürlerin arkasında hangi azmettirici aranıyor? Bu olayın asıl sebebi bana edilen küfürlerdir. Oğlumun bu olayla alakası yoktur. Amacım, ayaklarına sıkıp korkutmaktı. Üstüme kapanınca, böyle bir sonuç meydana geldi. Bu sonuçla bittiği için pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık baba ve oğul Aslan'ın tutukluluklarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

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cinayet Kayseri
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