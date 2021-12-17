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Avustralya'da heyecanlandıran keşif! Bin 306 bacaklı kırkayak buldular

17.12.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanlarının son yayımladığı makaleye göre Avustralya'daki bir madende keşfedilen kırkayakta, binden fazla bacak bulunduğu kaydedildi. Bilim insanı Paul Marek, Bu heyecan verici bir durum. 330'a yakın bölümü bulunuyor. Bu zamana kadar 750'den fazla bacağı olan hiçbir kırkayak tanımlanmamıştı'' dedi.

Avustralya'da heyecanlandıran keşif! Bin 306 bacaklı kırkayak buldular

Avustralya'nın Eastern Goldfields Eyaleti'nde bulunan bir madende diğer tüm kırkayaklardan daha fazla olan bacağa sahip olan kırkayak bin 306 bacağıyla bilim dünyasında heyecan yarattı.

10 cm uzunluğunda ve 0,95 mm genişliğinde olan bu gözsüz tür, 330'a kadar parçadan, kısa bacaklardan, antenli, gagalı ve koni şeklinde bir kafadan oluşan uzun, iplik benzeri bir gövdeye sahip.

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YERİN 60 METRE ALTINDA BULUNDU: HEYECAN VERİCİ

Virgina Tech Üniversitesi Entomoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalışan Paul Marek, ''sondaj deliğinde yaklaşık 60 metre yerin altında bir kırkayak bulduk. Bu zamana kadar 750'den fazla bacağı olan hiçbir kırkayak tanımlanmamıştı. Bin 306 bacaklı yeni bir kırkayak türü olan Eumillipes persephone keşfettik. Bu küçücük hayvanın 330 bölümü, devasa antenleri olan koni biçimli bir kafası ve beslenmek için bir gagası var. İki anteni, görme eksikliğini gidermek için gezinmek için kullanıyor. Bu benim için çok heyecan verici'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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