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Avustralyalı Fortnite oyuncusu Luke "MrDeadMoth" Munday eşine saldırı da bulunduğunu kabul etti

Ceren Kutlu Ceren Kutlu
ESPOR  | 09.07.2019 09:46 | Son Güncelleme

Aralık ayında canlı yayın yaparken karısına saldırıda bulunan Munday, mahkemede karısına vurduğunu itiraf etti.

Avustralyalı Fortnite oyuncusu Luke "MrDeadMoth" Munday eşine saldırı da bulunduğunu kabul etti

Aralık ayında canlı yayın yaparken karısına saldırıda bulunan Munday, o sırada Fortnite oynuyor ve canlı yayında bulunuyordu ve yayını izleyen insanlar, olaya şahit oldular.

Munday'in karısı, olay sırasında üçüncü çocuklarından hamileydi. Munday'i yemeğe çağıran karısı, Munday'den istediği cevabı alamadı ve bir anda sinirlenen Munday karısına şiddet uygulamaya başladı.

"MrDeadMoth adlı yayıncı, canlı yayın esnasında karısına vururken görüntülendi. @Cylints'e göre karısı şuan iyi, yayıncı ise tutuklandı. "

Bu olay sonuncunda "Apprehended Violence Order(AVO)" olarak bilinen uzaklaştrıma emrine başvurdu. Bu uzaklaştırma emri, Munday'in eve gitmesini, karısıyla ya da çocuklarla iletişime geçmesini engelledi. Bugün mahkemede karısına vurduğunu itiraf eden Munday, daha önce de saldırıdan dolayı tutuklanmıştı. Munday'in cezası, 26 Ağustos'ta belli olacak. (dotesport)


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munday saldırı twitch fortnite mahkeme

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