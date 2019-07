Aralık ayında canlı yayın yaparken karısına saldırıda bulunan Munday, o sırada Fortnite oynuyor ve canlı yayında bulunuyordu ve yayını izleyen insanlar, olaya şahit oldular.

Munday'in karısı, olay sırasında üçüncü çocuklarından hamileydi. Munday'i yemeğe çağıran karısı, Munday'den istediği cevabı alamadı ve bir anda sinirlenen Munday karısına şiddet uygulamaya başladı.

Twitch streamer MrDeadMoth hits his wife with domestic abuse live on stream. Absolutely horrific. According to @Cylints the wife is okay and the streamer has been arrested. https://t.co/BOvEucP5io