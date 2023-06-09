Avustralyalı sosyal medya fenomeni uzun ilişkinin sırrını verdi! “Aynı yatakta uyumuyoruz”

24 yaşındaki Avustralyalı sosyal medya fenomeni Chloe Szepanowski Queensland şehrindeki hayatlarından merak edilenleri hayranlarıyla paylaştı. Instagram hesabının soru-cevap bölümünden ilişki durumuna dair yöneltilen soruları cevaplayan Szepanowski kişisek hayatlarıyla ilgili olarak beklenmedik bir detayı paylaştı.

“MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA UYUMLUYUZ”

İkinci çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra aile hayatlarında bazı değişikliklerin olduğunu belirten Szepanowski, “Asla mükemmel değiliz ama uyumluyuz. Tartışıyoruz hatta kavga ediyoruz. Sonunda çoğunlukla kanepede uyuyor. Aynı yatakları paylaşmıyoruz hatta oda olarak bile farklı yerlerde uyuyoruz. Bu bize özel anlar yaratıyor ve aramızdaki konuşulmamış bir anlaşma gibi” dedi.

Sosyal medya takipçilerinin büyük bir bölümü fenomen ismin aile hayatlarına dair yaptığı itiraftan sonra adeta ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu yöntemin sağlıklı bir ilişkinin temeli olduğunu savunurken bazı kullanıcıları ise partnerler arasındaki gerilimi arttırdığını dile getirdi.