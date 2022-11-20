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Ay'a geri dönüş misyonu başlatmıştı! NASA, insanların Ay'da yaşayacağı tarihi açıkladı

20.11.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA yıllar sonra Ay'a dönüş projesi kapsamında Orion uzay kapsülü geçtiğimiz günlerde üç kademeli programın ilk aşaması olan Artemis 1 çerçevesinde fırlatılmıştı. NASA Artemis görevinde önemli bir hedef belirlendiğini açıkladı. Uzay ajansı insanların 2020'li yıllar içinde Ay'a sadece gitmesini değil, aynı zamanda orada yaşamasını da isterken, 2030 yılı öncesi işaret edildi.

Ay'a geri dönüş misyonu başlatmıştı! NASA, insanların Ay'da yaşayacağı tarihi açıkladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a yeniden dönmek için Artemis programını başlattı. Artemis 1, 16 Kasım'da NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmıştı. Uzun bir süredir mürettebatsız bir şekilde uzaya gitmek için bekleyen Orion uzay aracı, böylece ilk Ay yolculuğuna resmen başladı.

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-7 screenshot

AY'DA KONAKLAMA TARİHİ İLAN EDİLDİ

NASA'nın Orion Ay uzay aracı girişimini yöneten Howard Hu, bilimsel görevleri desteklemek üzere habitatlara ihtiyaç duyulacağını söyledi. BBC'ye konuşan Howard, "İnsanlar bu 10 yıl içinde Ay'da uzun süre kalabilirler." diyerek, söz konusu ihtimali dile getirdi.
Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-11 screenshot
Artemis 1 misyonunu "insanlı uzay uçuşu için tarihi gün" şeklinde nitelendiren uzay ajansı yetkilisi, "Sadece ABD için değil, dünya için uzun vadeli derin uzay araştırmalarına attığımız ilk adım." ifadesini kullandı.

"AY'A GERİ DÖNÜYORUZ"

Aynı yetkili, "NASA için tarihi bir gün ama aynı zamanda insanlı uzay uçuşunu ve derin uzay araştırmalarını seven tüm insanlar için de tarihi bir gün.

Ay'a geri dönüyoruz, sürdürülebilir bir program için çalışıyoruz ve bu bizi tekrar Ay'a indirecek insanları taşıyacak araç." diye ekledi.
Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-13 screenshot

DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

Artemis 1 görevinin en kritik aşamalarından biri, Orion modülünü güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek.

Modül, Dünya'nın atmosferine saatte 38 bin kilometre hızla giriş yapacak. Aracın altındaki kalkan, 3 bin santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklara maruz kalacak.

Uzun süredir bekleniyordu! Fırlatıldı Uzun süredir bekleniyordu! Fırlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
NASA Ay (Dünya'nın uydusu)

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