Ay yıldızlı milliler turnuvaya veda etti! Spor yazarlarından Montella'ya sert eleştiriler: "Uyuyor adeta..."

Dün akşam TSİ 22.00'de Almanya'nın başkenti Berlin'de milli takımımız çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kısa süre içerisinde kalesinde gördüğü 2 golle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı. Hollanda maçında yaptığı geç değişiklikler nedeniyle eleştirilen Montella, sosyal medyada büyük tepki aldı.

Maç sonrası spor yazarlarının yorumlarını sizler için derledik.

"GALİP SAYILIR BU YOLDA MAĞLUP" - CEM DİZDAR

"60’ların ortalarına doğru yavaş yavaş ritmimiz düşmeye başladı. Ancak rakibin golünden sonra Montella biri zorunluluktan takımı şöyle bir söktü ve Okay, Kerem, Zeki ve Cenk ile yeni bir ivme yakaladı bizimkiler. Ardından ihtimale oynayan Montella son olarak Semih Kılıçsoy’u da gönderdi sahaya. Takım yapması gereken her şeyi yaptı. Hatta 90+1’de kalecileri Bart Verbruggen tıpkı Avusturya maçında Mert Günok’un yaptığı gibi Semih’in vuruşunu çizgiden çıkardı. Yani her şeyi yaptı bizimkiler ama olmadı! Ne diyordu eskiler; ‘Galip sayılır bu yolda mağlup’’! Yolu doğru bu takımın..."

"MONTELLA UYUYOR ADETA..." - TURGAY DEMİR

Kenarda iyi bir teknik adamımız olsa şu anda yarı finaldeydik! Montella maça dalıp gidiyor. Uyuyor adeta... Hollanda'nın önde yaptığı baskıyı sağlam ikili mücadeleler iyi paslaşmalarla kırmış, golü de bulmuşuz. Rakip Weghorst'la çift forvete dönmüş ve arkada derin boşluklar var. O bölümde Kerem, Semih gibi hızlı oyuncularımızı sahaya sürsek, oyunda olmayan Hakan ve Kenan'ı kenara alsak, yorulah Salih'in yerine orta sahaya bir takviye yapsak muhtemelen gol yemeden önce ikinciyi atmış olurduk. Montella bunları yapmadı...

"UEFA'NIN TALİMATLI DÜDÜĞÜ" - ARİF KIZILYALIN

İlk düdükle Hollanda set oyunlarıyla kontrollü geldi, biz Mert, Kaan, Samet, Abdülkerim, Ferdi ile kapandık. Sonra oyun kilitlendi. Üst üste kornerler attık. Arda kesti, Samet hepimizi ağlatan vuruşu yaptı. Samet sadece Hollanda’ya değil UEFA ile Milli Takım’ı tutmayan malum kesime de attı o golü.

yarı Weghorst’u alan Hollanda toparlandı. Arda’nın direğe çarpan şutu, Kaan’ın penaltıya dönüşecek pozisyonu ile direndik. De Vrij’in golü hepimize soğuk duş yaptırdı. Takımın gardı düşerken oyuncu değiştirmedik. Israrlı Hollanda atakları Gakpo’nun vuruşuyla gole dönüşünce avantaj gitti.

Cenk-Kerem-Zeki ile yeniden dirildik, Zeki ve Kerem golü atabilirdi. Semih’in şutu savunmada yarı final umudu da Berlin’de kaldı.

Bir söz de hakeme; UEFA’nın talimatlı düdüğü diyelim siz anlayın! Kırmızıyı es geçmesi affedilmezdi.

"BİZİM HOCA SADECE OYUNU SEYRETTİ - REHA KAPSAL

Burada şunu söylemek istiyorum. Oyuncu değişikliği için ille gol mü yememiz lazım? Dakika olmuş 70, sahada 3-4 futbolcu oyundan düşmüş ve Montella'dan hamle yok. Turnuvada zaten genelde hep aynı 11'lerle oynuyoruz. İkinci yarı bazı oyuncuların fiziksek düşüklerini görüp daha erkenden bu hamleyi yapmalıydık. Koeman maç 1-0 iken, 1-1 olduğunda ve 2-1 öne geçtiğinde hemen hamle yaptı ama bizim hoca sadece oyunu seyretti. EURO 2024'te sahada takımımızla, tribünlerde taraftarımızla renk kattık. Takımımız ilerisi için umut verdi. Hepinizin yüreğine ve emeğine sağlık. Teşekkürler çocuklar.

"1-1'DEN SONRA HEMEN HAMLE YAPMASI GEREKİYORDU" - ÖMER ÜRÜNDÜL

Dün gece futbolcularımız elinden gelini yaptılar. Ama ne yazık ki yarı final biletini alamadık. İlk yarı tamamen bizim istediğimiz gibi gitti. Rakibimiz Hollanda klasik oyun anlayışıyla ayağa paslarla set oyunda pozisyon bulmaya çalışıyordu. Biz de alanları iyi kapatıp, onlara üretkenlik şansı tanımadık. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza büyük moral veren bir de gol attık.

Tabii ki ikinci devrenin tehlikeli olacağını herkes biliyordu. Bu arada Hollanda Teknik Direktörü Koeman, işlerin ters gittiğini görünce erken uyandı. Ve Weghorst'u sahaya sürerek fazla pas yerine yüksek ortalarla bizim dengemizi bozmaya çalıştılar. Bu yüzden ciddi tehlikeler atlattık.

dakika ise maçın kırılma anıydı. Çok net bir golü kaçırdık. Hemen arkasından da skora denge geldi. O moralle Hollanda kısa sürede öne geçti. Sonra yaptığımız değişikliklerle birlikte uzatmalarda tek kale oynadık. Çok da net goller kaçırdık. Sonuç kaçınılmaz oldu.

Benim Montella'ya tek eleştirim, oyuncu değişikliklerinde geç kalışıydı. Hiç olmazsa 1-1'den sonra hemen hamle yapması gerekiyordu. Ama ben yine de başta teknik direktörümüz olmak üzere, futbolcularımızı turnuvada gösterdikleri şahsiyetli futbolundan dolayı kutluyorum. Bize büyük bir heyecan yaşattılar.