MAGAZİN

Aybüke Pusat'ın gerçek sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ | 27.01.2018 21:46 | Son Güncelleme 11 saat önce

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Söz' dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat, Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora'nın oğlu yönetmen Can Yücel ile aşk yaşıyor.

Aybüke Pusat'ın gerçek sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!

Miss Turkey 2014 üçüncüsü Aybüke Pusat'ın, 'Söz' dizisindeki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'la aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikili bu iddiayı yalanlamıştı.

ULUDAĞ'DA KAR TATİLİ YAPMIŞLAR
Aybüke Pusat (23) meğer bir süredir Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora'nın oğlu yönetmen Can Yücel (32) ile aşk yaşıyormuş. Sürekli bir arada olan çift, geçtiğimiz hafta da Uludağ'a kar tatiline gitmişler.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF AKILLARI KARIŞTIRMIŞTI!
Tolga Sarıtaş'ın instagram hesabıdan paylaştığı bu kare binlerce like almıştı.

--3328911

Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor.

--3328912

Uğur Yücel ve Derya Alabora'nın oğlu Can Yücel...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aybüke pusat tolga sarıtaş

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Terör örgütüne ait kamp yerle bir edildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Terör örgütüne ait kamp yerle bir edildi

AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hımm kendine yücel ailesinden en karizma kişiyi bulmuşsun zevkliymişsin...dicem ama
Diğer Haberler
O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'den horon şov!

O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'den horon şov!

Mehmetçik'ten Uğur Işılak'a jest

Mehmetçik'ten Uğur Işılak'a jest

Meryem Uzerli Türkiye'yi terk mi ediyor?

Meryem Uzerli Türkiye'yi terk mi ediyor?

Gülben Ergen'den 'adalet' paylaşımı!

Gülben Ergen'den 'adalet' paylaşımı!

Yeni Gelin'in Nazgül'ü Bahar Süer: 'Sert sahnelerde büyük haz duyuyorum'

Yeni Gelin'in Nazgül'ü Bahar Süer: 'Sert sahnelerde büyük haz duyuyorum'

Annesiyle ilgili yazılan yorum Deniz Akkaya'yı çıldırttı: İğrenç insan!

Annesiyle ilgili yazılan yorum Deniz Akkaya'yı çıldırttı: İğrenç insan!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.