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Ayça Tekindor ve Zafer Algöz arasında şimdi de Zaga polemiği

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 20:55 | Son Güncelleme

‘Arif V 216’nın vizyona girdiği günlerde filmi beğenmediğini söyleyen Ayça Tekindor ile filmin oyuncularından Zafer Algöz arasında başlayan polemik daha da alevlendi.

Ayça Tekindor ve Zafer Algöz arasında şimdi de Zaga polemiği

Ayça Tekindor, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz’ın filmi ‘Arif V 2016’yı beğenmediğini attığı tweet’le dile getirmiş, filmin başrol oyuncularından Zafer Algöz’ün tepkisiyle karşılaşmıştı.

Algöz, Ayça Tekindor’a olan kırgınlığını ve neden tepki gösterdiğini Hürriyet’ten Sinem Vural’a verdiği röportajda “Herhangi birine kalkıp da böyle bir şey söylememiştim şimdiye kadar. Ayça’yı tanıdığım için o yanıtı yazdım. Çünkü “Televizyon Çocuğu” ve “Zaga” döneminde üç sene birlikte çalıştık. Elimizde büyüdü diye bir deyim vardır ya, öyle...” sözleriyle ifade etmişti..

ayca tekindor zaga

'PROGRAM ONUN DEĞİL OKAN'INDI'
Ayça Tekindor , Algöz’ün röportajını Twitter hesabından paylaşarak, “Bu yazılanları dediyse gerçekten; ben Zaga’da çalışmaya Okan’ın teklifiyle başladım. Program onun değil, Okan’ındı, kötü dediğim filmin de onun olmadığı gibi… Ben ortada yokum, kendi hesabımdan istediğimi yazarım. Bu kadar değer verme bana yaa, 20 sene olmuş görmeyeli…” yanıtını verdi.

ayca

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Anahtar Kelimeler:
ayça tekindor Zafer Algöz

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