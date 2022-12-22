'Ayda 50 bin lira harcıyorum' demişti! Mika Raun kısacık şortunu beline kadar çekip kalça dansı yaptı

TikTok'taki videolarıyla tanınan Mika Can Raun yaptığı bir paylaşımda 100 TL'yi klozete atınca tepki çekmişti. Gözaltına alınan fenomen Mika Can'a dava da açılmıştı. Cinsiyet değiştirdikten sonra yaptığı müstehcen paylaşımlarla da tepki çeken fenomen son olarak dans ettiği anları yayınladı.

Minicik şortunu beline kadar çekerek evinde kalça dansı yapan fenomene tepki yağdı.

cinsiyet değişimi için de 2 buçuk milyon TL harcadığını söyleyen ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Mika Can Raun'a takipçilerinden "Bu ne saçma hareketler", "Bu şimdi dans mı?" yorumları yağdı.