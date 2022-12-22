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'Ayda 50 bin lira harcıyorum' demişti! Mika Raun kısacık şortunu beline kadar çekip kalça dansı yaptı

22.12.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını söyleyen ve cinsiyet değişimi için de 2 buçuk milyon TL harcayan TikTok fenomeni Mika Can Raun son paylaşımıyla tepki çekti. Kısacık şortunu beline kadar çekip kalça dansı yapan Mika Can'a "Bu şimdi dans mı?" yorumları geldi.

TikTok'taki videolarıyla tanınan Mika Can Raun yaptığı bir paylaşımda 100 TL'yi klozete atınca tepki çekmişti. Gözaltına alınan fenomen Mika Can'a dava da açılmıştı. Cinsiyet değiştirdikten sonra yaptığı müstehcen paylaşımlarla da tepki çeken fenomen son olarak dans ettiği anları yayınladı.

Minicik şortunu beline kadar çekerek evinde kalça dansı yapan fenomene tepki yağdı.

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cinsiyet değişimi için de 2 buçuk milyon TL harcadığını söyleyen ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Mika Can Raun'a takipçilerinden "Bu ne saçma hareketler", "Bu şimdi dans mı?" yorumları yağdı.

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