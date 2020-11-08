Ayda’nın hastaneden çıkışı Bengü’yü duygulandırdı!

30 Ekim günü İzmir’in Seferihisar açıklarında meydan gelen depremde en büyük hasarı Bayraklı ilçesi almıştı. Bölgeye Türkiye’nin pek çok ilinden arama kurtarma ekipleri gelmişti. Günlerce süren arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde bir mucize yaşanmıştı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin, çamaşır makinasının oluşturduğu hayat üçgeni sayesinde enkazdan canlı kurtulmayı başarmıştı. Ayda’nın kurtarılma görüntülerinde ise gözyaşları sel olmuştu. 3 yaşındaki mucizenin kurtuluşu ünlü isimleri de mutlu etmişti.

Tedavisi tamamlanan Ayda bebek, sabah saatlerinde taburcu edildi. Hastaneden babası Uğur Gezgin’ın kucağında ayrılan Ayda’nın bir yakının evine götürüldüğü öğrenildi. Ayda bebeğin hastaneden çıkış görüntüleri şarkıcı Bengü’yü de heyecanlandırdı. Ünlü sanatçı duygusal anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

‘YEPYENİ SAYFANIZ...’

Ayda’nın tedavisinin bitmesinden dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan Bengü gönderisinde, “Ayda ve babası... İnşallah hastane çıkışında açılan yepyeni sayfanınz artık acıyla değil; umutla, güzelliklerle, şansla dolsun. Ayda’yı 91 saat orada sağlıkla tutan yüce Allah, bundan sonra da hayatınıza hep mucizeleri taşısın. Yeri dolmayacak hiçbir zaman ama ben eminim Fidan’da hep sizin ışığınız olacak. Bizim elimizden dilemek ve dua etmek geliyor. İlk fırsatta İzmir’e geldiğimde belki Ayda’ya uğrarım. Biraz şarkı söyleriz. Hep aklımda olacaksınız. Allah’a emanet olun” notunu ekledi.



