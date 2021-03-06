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  4. Aydın'da 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu

Aydın'da 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu

06.03.2021 01:59 | Son Güncelleme:
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Aydın'da 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınalı, evinde boğularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Pınalı'nın komşuları, kadının kapısının açık olduğunu fark edip içeriye girdi. Pınalı'nın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pınalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, eşyaların dağınık olduğunu belirledi.

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BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan detaylı incelemede, Pınalı'nın boğularak öldürüldüğü ve bazı ziynet eşyalarının çalındığı tespit edildi.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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