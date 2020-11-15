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  4. Aydın'da korona partisine baskın! İşte kesilen ceza

Aydın'da korona partisine baskın! İşte kesilen ceza

15.11.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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Aydın'da korona partisine baskın! İşte kesilen ceza

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir iş yerindeki eğlenceye yapılan baskında içeride bulunan 21 müşteriye ve iş yeri sahibine işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yağcılar çarşısı içinde faaliyet gösteren bir mekanda, sosyal medyada reklam vererek parti düzenleneceği bilgisi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde çok sayıda ekiple iş yerine baskın düzenlendi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan baskında, iş yerinin orta kısmının pist haline getirildiği ve DJ eşliğinde çok sayıda müşterinin maskesiz bir şekilde dans ettikleri, sosyal mesafenin ve korona tedbirlerinin hiçe sayıldığının görülmesi üzerine, 21 müşteriye maskesizlik, sosyal mesafeye uymamak gibi çeşitli maddelerden 790’ar TL para cezası uygulandı.

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İş yeri sahibi hakkında da, alkolü özendirici reklam yapmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, işyerinde dans edilmesine izin vermek, korona tedbirlerini uygulamamak gibi çeşitli maddelerden işlem başlatıldı.

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