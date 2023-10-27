Aydın'daki KYK yurdunda hayatını kaybeden Zeren'in acılı babası Vali'ye böyle seslendi! 'Çocuğuma 20 gün bakamadınız, benim kızım kaymakam olacaktı'

Aydın'daki KYK yurdunda meydana gelen olay kahretti. Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda yaşanan olayda yurttaki 15 kişilik asansöre iddiaya göre 16 kişinin binmesi sonucu arıza yaptı ve asansör aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada panikleyen bir öğrenci çıkmak istedi. Ancak bu esnada asansörün hareket etmesiyle Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş, sıkışarak yaşamını yitirdi. Kahreden olay sonrası acılı anne ve babanın sözleri de yürek yaktı.

ANNE, FERYAT ETTİ: "BENİM ÇOCUĞUM KAYMAKAM OLACAKTI"

Sözcü Televizyonu'nda yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi "Son binen kız kendini kurtarırım diye attı, o arada ayağı takılınca da sıkıştı araya. Sonuncu kişi bindikten sonra direkt çöküş yaşadık kapılar kapanmadan biz. Bir saate yakın asansörde bekledik biz." ifadelerini kullandı.

Evladının acısını yaşayan ve hastanede fenalaşan annenin ise "Benim çocuğum kaymakam olacaktı" diyerek gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı.

Mikrofon uzatılan bir başka öğrenci de "Daha önce B blokta düştü asansör. Alçak bir yerden düştüğü için çok gündem olmadı aslında" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise yaptığı açıklamada yurt müdürünün açığa alındığını, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemelerin başlatıldığını, incelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereğinin yapılacağını duyurdu.

"DEVLET BENİM ÇOCUĞUMA 20-25 GÜN BAKAMADI"

Zeren'in acılı babasının Vali Yakup Canbolat ile konuşurken kullandığı ifadeler de yürek yaktı. Acılı baba, "46 sene sonra ilk defa çocuğumu devlete emanet ettim. Ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı." sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

ASANSÖR KAZASINDA FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.