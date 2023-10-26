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Aydın'da KYK yurdunda korkunç olay! Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş duvarla asansör arasına sıkışarak hayatını kaybetti, öğrenciler isyan etti: Ertaş'ın o notu kahretti

26.10.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda korkunç bir olay meydana geldi. Arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan Zeren Ertaş duvarla asansör arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza haberini alan öğrenciler de olay yerine gelerek tepki gösterirken Ertaş'ın aylar önce paylaştığı bir not görenleri kahretti. Öte yandan olayla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Olay, saat 00.05 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı’nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Yurttaki 15 kişilik asansöre iddiaya göre 16 kişinin binmesi sonucu arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan bir öğrenci çıkmak istedi. Bu sırada asansörün hareket etmesiyle kız öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden kurtardı. Yapılan kontrolde kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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AYDIN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat, olayla ilgili yaptığı açıklamada 15 kişi kapasiteli asansöre 16 kişinin bindiği ve birinci kattayken kaymaya başladığını kaydetti. Bu sırada bir kız öğrencinin panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybettiğini belirten Vali Canpolat, "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Kurtarılan 15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik. Ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari soruşturma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." dedi.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ayrıca, kaza haberini alan öğrenciler de olay yerine gelerek tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto sırasında 'Yönetim istifa' sloganları atan öğrenciler daha sonra dağıldı.

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ÖĞRENCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenildi. Ertaş'ın ailesine haber verildiği öğrenildi.

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ÜZERİNDE 'SADECE ÖLÜLER GÖRÜR' YAZILI ASANSÖR FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, Zeren Ertaş’ın geçen 9 Temmuz tarihinde bir sosyal medya hesabında asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Ertaş’ın, yayımladığı asansör fotoğrafının üzerindeki 'Sadece ölüler görür' ifadesi dikkati çekti.

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BAKANLIK: 'YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI'

Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir.

Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır."

Kaynak: İHA-DHA

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