Aydın-Denizli Otoyolu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz"

Aydın-Denizli Otoyolu’nun Resmi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem Aydın’ımızı hem de bölgeyi büyütmeye, kalkındırmaya, her alanda daha ileri noktalara taşımaya devam ediyoruz. İllerimiz arasındaki karayolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılması önceliklerimizin ilk sıralarında yer alıyor.” dedi.

"AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU'MUZ TOPLAM 163 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari ve turistik trafiğin ana güzergahlarından biri olan bölgenin ulaşım altyapısını daha önce hizmete açtıkları İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirdiklerini kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün resmi açılışını yaptığımız Aydın-Denizli Otoyolu ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz arasındaki karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz. 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre anayol ve 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli Otoyolu’muz toplam 163 kilometre uzunluğunda. Otoyol bünyesinde uzunluğu 5 bin 712 metreye ulaşan 61 adet köprü, 19 adet köprülü kavşak, toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 adet viyadük, 30 adet üst geçit, 80 adet alt geçit ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor.”

"OTOYOLUN TÜM KESİMLERİNİ RESMİ OLARAK AYDIN'LA BİRLİKTE TÜM EGE BÖLGEMİZİN İSTİFADESİNE SUNUYORUZ"

Otoyolun Kuyucak Kavşağı ile Kocabaş Kavşağı arasındaki 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023’te açtıklarını anımsatan Erdoğan, “Aydın Çevre Yolun’dan başlayıp Kuyucak Kavşağı’nda son bulan 70 kilometrelik bölümünü ise 17 Ekim 2024’te hizmete vermiştik. Otoyol güzergahının 3 Kasım 2023’te trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş’tan başlayıp Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent’ten geçerek Kuyucak’a ulaşmıştı. 17 Ekim'de açılan ikinci etabı ise Kuyucak’tan başlayıp Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege Bölgemizin istifadesine sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

"YILLIK TOPLAM 7,4 MİLYAR LİRA TASARRUF EDECEĞİZ"

Erdoğan, D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe geçilerek 2 saati bulan yolculuk süresinin otoyolun hizmete girmesiyle birlikte bir saatin altına indiğini aktardı. Erdoğan, Denizli Batı Çevre Yolu Kavşağı ile İzmir Merkezi Liman Kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol geçiş süresinin bir saat 40 dakikaya inmiş olduğunu dile getirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Devlet Yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım ile İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresi ise birbirine eşit hale geliyor. Böylelikle zamandan 6,4 milyar lira akaryakıttan bir milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 bin ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini katederek Akdeniz'e ulaşan kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.”

"YOL MEDENİYETTİR"

Yol medeniyettir sözünü anımsatan Erdoğan, “Yol demek; ulaşım demek, sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol demek, bölgesel ve küresel ekonomiyle entegrasyon demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın-Denizli otoyolu için de geçerlidir.” dedi.

YENİ İSTİHDAM ALANLARI VE İMKANLARI OLUŞTURMASI HEDEFLENİYOR

Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu’nun hizmete sunulmasıyla birlikte sanayi ve tarım ürünlerinin Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir ve Aliağa Limanı’na çok daha kısa sürede nakledileceğini aktararak, “Bilhassa yaz aylarında yoğunluğun arttığı Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerimize ulaşım daha az sürede ve konforlu bir şekilde sağlanacaktır. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin turistik beldelerimizde daha fazla zaman geçirmelerine, daha farklı yerleri keşfetmelerine imkan verecek. Bu durum turizm gelirlerimizi de arttıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun turizm sektöründe bölgeye yapılan yatırımları artıracağını ve yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük edeceğini ifade eden Erdoğan, “Böylelikle yeni istihdam imkanları oluşturarak bölge ekonomisini kalkındıracaktır. Kısacası, ticaret, turizm, taşımacılık, sanayi açısından gerçekten tarihi bir projenin açılışını bugün burada gerçekleştiriyoruz.”

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEK VE KALKINDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ulaştırma yatırımlarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ulaştırma yatırımlarımızı eleştirenlere de 2 çift lafım var. Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var. Biz ‘kule’ deyince ‘para kulesi’; ‘belediye’ deyince ‘yeme’ aklına gelen bir kadro değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Biz 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz. Siyasette bizim tek bir gayemiz vardır; o da işte bugün burada olduğu gibi ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır.”

Ulaştırma alanında bugüne kadar tarihin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, “Toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 730 kilometreye yükselttik. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 2 bin 82 kilometre artırarak 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık. Yollarımızda ortalama hız 40 kilometreydi, şimdi yaklaşık 90 kilometre. Yani artık insanlarımız seyahatlerini daha hızlı daha güvenli ve konforlu bir şekilde yapabiliyor. Bir kez daha açılışını yaptığımız Aydın-Denizli Otoyolu’nun şehirlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projeyi hayata geçiren Ulaştırma Bakanlığımızı, yüklenici firmamızı, işçisinden mühendisine emek veren tüm kardeşlerimi şahsım milletim adına tekrar tebrik ediyorum.” dedi.

KESİNTİSİZ OTOYOL AĞI TESİS EDİLDİ

Resmi açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, otoyolun Ege Bölgesi’nin iki önemli merkezi aydın ve Denizli’yi birbirine bağlamasının yanı sıra Kapıkule’den başlayıp Marmara ve Ege Bölgeleri’ni kat eden kesintisiz otoyol ağını da tesis ettiğini kaydetti.

2025 YILINDA HEDEFLER BÜYÜK

Uraloğlu, Bakanlık olarak Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışıyla 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Uraloğlu, 2025 yılının Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir şekilde ülkenin dört yanında hizmet ve eser fırtınası estirdikleri bir sene olacağını da dile getirdi.

Bölünmüş yol ağının 29 bin 730 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2025 yılında 30 bin 18 kilometreye; bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Eskişehir’de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri Fabrikası, Sakarya’da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası, Sivas’ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat Fabrikasının temellerini atacağız. Gazipaşa Yat Limanı’nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı’nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız.”

Avrupa’da ilk kez uygulanacak; “Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları” uygulamasını da 17 Nisan’da İstanbul Havalimanı’nda devreye alacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını da inşallah 2025 yılı sonunda hizmete alacağız.” açıklamasında bulundu.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU BÖLGE ULAŞIMINA GÜÇ KATTI

Bakan Uraloğlu, Aydın ve Denizli illerinin kadim ticaret yollarının kesiştiği, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gören şehirler olduğunu vurgulayarak “Özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı, daha önceleri hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirilmişti. Şimdi, Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamının trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağımızın gücüne güç katmış olduk.” diye konuştu.

EKONOMİYE BÜYÜK FAYDA SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Uraloğlu ayrıca, Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerini ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlere de çok daha hızlı ve konforlu bir seyahat imkânı sağlayacaklarını vurguladı. Uraloğlu, “Tıpkı, Denizli ilimizden geçen ve Aydın Söke’den denize dökülen Büyük Menderes Nehri’nin bu topraklara hayat vermesi gibi, bu otoyolumuz da bölgemizin ekonomisine can suyu olacak.” ifadelerini kullandı.