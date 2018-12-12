Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Ünlü şarkıcı Aydın ölümden döndü! Yağan yağmurdan sonra evinin çatısı çöken Aydın korku dolu anları 2. Sayfa'ya anlattı.

2.5 milyon değerindeki evinin tavanı çöken Aydın "Sarıyer'in sırtlarında; milyonluk ev demeyin, tavan çöktü biz evin içindeyken. Ucuz atlattık bu işi" dedi.

Nazara inandığını her fırsatta dile getiren Aydın yaşadıkları bu anları kaydederek yaşadıklarını anlattı.

NAZAR ÇIKTI!

"Şu tavan benim üstüme çökseydi şu an yoktum" diyen Aydın "bir iki dakika önce oradaydım" dedi. Aydın şokunu "Ev çöktü kardeşim" diyerek ifade etti.

Canlı yayına bağlanan Aydın "Bir yerden su alıyordu, günlerdir yapılması için rica ediyordum. Panik yapmayın diyorlardı, gerçekten o gördüğümüz küçücük gibi görünen yerden inen şeyler o plastik leğenleri kırdı. Çok korkunç. Bir evi alırken inşaatının kalitesine ve elektrik tesisatına baksınlar. Üzerimdeki nazar çıktı.

Evden taşınmayı düşünmüyorum. Bu evde çok mutluyum. İhmalkarlık sonucu başıma geldi, onun dışında geçer hepsi."

