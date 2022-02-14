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Ayhan Aşan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Ayhan Aşan şarkıları nelerdir?

14.02.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayhan Aşan, TRT 1'de ekrana gelen Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu. Sahnede olduğu esnada ailesinin trafik kazası geçirdiği haberini aldığını ifade eden Ayhan Aşan'ın açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Peki Ayhan Aşan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Ayhan Aşan şarkıları nelerdir? İşte ünlü şarkıcı Ayhan Aşan'ın hayatı ve biyografisi...

Ayhan Aşan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Ayhan Aşan şarkıları nelerdir?

Ayhan Aşan, TRT 1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programının bugünkü konuğuydu . Ayhan Aşan açıklamaları sonrası gündem oldu. Sahnede olduğu esnada ailesinin trafik kazası geçirdiği haberini aldığını söyleyen Ayhan Aşan hakkında Ayhan Aşan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Ayhan Aşan şarkıları nelerdir? başlıkları internette araştırılmaya başlandı. -Ayhan Aşan'ın hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Ayhan Aşan kimdir?

AYHAN AŞAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

Ayhan Aşan, 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Birçok kez Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü. 1992 yılında hayranıyla hayatını birleştiren Ayhan Aşan'ın eski eşi Selma Aşan, 2008 yılının temmuz ayında mahkemeye başvurarak, 17 yıllık kocasının 8 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kendisini terk ettiğini ve başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürdü.

Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir'de doğdu. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti.

Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü. 1992 yılında hayranıyla hayatını birleştiren Ayhan Aşan'ın eski eşi Selma Aşan, 2008 yılının temmuz ayında mahkemeye başvurarak, 17 yıllık kocasının 8 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kendisini terk ettiğini ve başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürdü. İkilinin yıllar süren boşanma davası kısa bir süre önce sonuçlandı.

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE KONUĞU AYHAN AŞAN ŞARKILARI NELERDİR?

Ayhan Aşan; Ben Sana Yandım, Düşmez Kalkmaz Bir Allah, Ah Bu Gecelerde, Sen de Mi?, Kırgınım Sana, Faydasız, Yalancı, Leyla, Kimi Yakacaksan, Vur Oynasın, Çok Zalim, Sağım Solum Yalan, Unutamazsın, Git Git gibi çok sayıda eseri seslendirmiştir.

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TRT 1 Balıkesir Alişan
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