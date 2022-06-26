Aykut Erdoğdu'dan yeni eşi Tuba Torun için olay sözler! Eski eşi ifşa etti... '50 kişi ile yatmış'

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı eşi, Twitter’da kendi adını taşıyan “Özge” ismiyle açtığı hesaptan, saat 23.53’de bir konuşma kaydı paylaştı. Özge Erdoğdu, Aykut Erdoğdu ile konuşmasını ve diyalog esnasında kendi görüntülerini içeren kaydı şu notla paylaştı:

“Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!”

TUBA TORUN HASTANEYE KALDIRILDI

Aykut Erdoğdu, bu paylaşımdan yaklaşık 3,5 saat sonra, sabah 03.23’te Twitter’dan yaptığı paylaşımda, eski eşinin açıklamalarının ardından “hastaneye kaldırıldığını” duyurduğu CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan eşi Tuba Torun’dan, “yaşattıkları için” özür diledi.

AYKUT ERDOĞDU İLE 3 AY ÖNCE AYRILDILAR

Aykut Erdoğdu ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Özge Erdoğdu ile Aykut Erdoğdu yaklaşık üç ay önce ayrıldılar. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık iki hafta önce, 11 Haziran Cumartesi günü CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile İstanbul’da evlendi.

TUBA TORUN PARTİ MECLİSİ'NE GİRSİN DİYE...

Erdoğdu’nun ayrıldığı eşi, Twitter’da, kendi adını taşıyan “Özge” isimli bir hesap açarak cumartesi gecesi saat 23.53’te bir telefon konuşması kaydı paylaştı. Konuşma esnasında kendi görüntüsünün üçüncü bir kişi tarafından kaydedildiği anlaşılan kayıtta Özge Erdoğdu, Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun ile ilişkisi olduğu konusundaki iddialara verdiği yanıtları dinliyor. Kayıtta Erdoğdu, yardımcı olduğunu vurguladığı Tuba Torun’un CHP Parti Meclisi’ne girmesi için beş kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını öne sürüyor. Erdoğdu, kurultay boyunca kendisi için oy topladığını vurguladığı Tuba Torun’un Parti Meclisi’ne girmesi için kendi adını listeye koymadığını anlatıyor.

“TUBA TORUN HASTANEYE KALDIRILDI, YAŞATTIKLARIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM”

Aykut Erdoğdu, eski eşinin konuşma kaydını açıklamasından yaklaşık 3,5 saat sonra, sabah 03.23’te, Twitter’daki hesabından şu açıklamayı yaptı:

1- Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem…

2- Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…

3- Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…

TWİTTER HESAPLARI KAPATILDI

Tuba Torun, Aykut Erdoğdu'nun ayrıldığı eşinin paylaşımlarından bir süre sonra, daha önce herkese açık Twitter hesabını, sadece onayladığı takipçilerinin görebileceği "korumalı" statüye aldı. Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarından sonra, Twitter'da "Özge" adıyla açılan konuşma kaydının paylaşıldığı hesap da kapatıldı.



