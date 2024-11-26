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  4. Aylık 130 bin kira ödediği evini gösterdi! Boğaz manzarası görenleri kendisine hayran bıraktı: "Ev dökülüyor"

Aylık 130 bin kira ödediği evini gösterdi! Boğaz manzarası görenleri kendisine hayran bıraktı: "Ev dökülüyor"

26.11.2024 10:49
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.11.2024 10:49
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Sosyal medyada insanların aylık kiralarını sorarak sonrasında evlerini gezdikleri konseptler bir hayli popüler. Bu formatın sonucunda bir adam Bebek ile Arnavutköy’ün ortasında oturduğu aylık 130.000 TL kira ödediği evini gösterdi. Adamın evinin Boğaz manzarası görenleri kendisine hayran bırakırken evin bakımsız görüntüsü de tepkileri beraberinde getirdi.

Sosyal medyadan aylık 130 bin TL kira ödediği evini gezdiren adam kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerdeki adamın evinin balkonuna çıkıldığında ise boğaz manzarası karşıladı.

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Balkondaki koltuğa oturduklarında evini gezdiren adam esprili bir dille, "Afyonum burada patlıyor" diyerek güldü. Eve sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ev dökülüyor. Balkon tavanının sıvası düşmüş" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl bir para kazanıyorsunuz ki 130 bin kira" yorumunda bulundu.

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