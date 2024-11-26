Aylık 130 bin kira ödediği evini gösterdi! Boğaz manzarası görenleri kendisine hayran bıraktı: "Ev dökülüyor"

Sosyal medyadan aylık 130 bin TL kira ödediği evini gezdiren adam kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerdeki adamın evinin balkonuna çıkıldığında ise boğaz manzarası karşıladı.

Balkondaki koltuğa oturduklarında evini gezdiren adam esprili bir dille, "Afyonum burada patlıyor" diyerek güldü. Eve sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ev dökülüyor. Balkon tavanının sıvası düşmüş" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl bir para kazanıyorsunuz ki 130 bin kira" yorumunda bulundu.