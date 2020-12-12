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Ayna'nın solisti Erhan Güleryüz'den 'destek' tepkisi: 'Siz bizi dilenci yerine koyamazsınız'

12.12.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzisyenlere destek amacıyla verilecek 1000 TL'ye tepki gösterdi.

Kasım’da yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle mali kriz yaşayan müzik bölümüne ayda 1.000 TL dayanak paketi hazırlığı içinde olduğunu duyuran Bakanlık, 11 Aralık’ta müracaat kurallarını açıkladı.

Bakanlığın meslek örgütlerinin datalarına nazaran 700 bin müzisyenin bulunduğu Türkiye’de lakin 10 bin müzisyenin faydalanabileceği dayanağına müracaat kaidelerinde yer verdiği müzisyen olduğunu ispatlamak için müzik söyleyerek ya da enstrüman çalarak beş dakikalık bir görüntü kaydı yapıp, gönderme kaidesi ise müzisyenler tarafından reaksiyonla karşılaştı.

‘DESTEK VERMİYOR DİLENİN DİYORSUNUZ’

Ayna Grubu’nun solisti Erhan Güleryüz, toplumsal medya hesabından yayınladığı görüntü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzisyenlere takviye maksadıyla verilecek 1000 TL’ye ve görüntü kaydı kuralına çok sert tepki gösterdi. Güleryüz, kelam konusu yardım projesinin bir dayanak değil müzisyenleri dilenci pozisyonuna düşürmek olduğunu ve görüntü çekip gönderirlerse kendisinin bakanlığa yardımda bulunabileceğini söyledi.

BİZ SİZE PARA GÖNDERELİM

Güleryüz’ün konuşmasının tamamı şöyle:

Sayın Kültür Bakanım. Bütün müzisyenlere, MSG, MESAM, MİYOR 1 (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve öbür kurumlar üzerinden ileti göndermişsin. Demişsiniz ki bir proje kapsamında bize görüntü gönderin, biz de size para verelim. Dilenin demişsiniz yani. Canım Bakanım, sen bana bir görüntü gönder ben sana 1000 lira göndereyim. 40 yıldır müziğe hizmet ediyorum. İnsanların aç yaşadığı bir ülkede sanatı ayakta tutmaya çalışan insanları dilenci yerine koyamazsınız.

Bu arada MSG, MESAM, MİYOR1siz nasıl temsilcisiniz. Beni dilenci yerine koyacaksınız. Ben 40 yıldır müziğe hizmet ediyorum. Atanmış bir insanın beni dilenci pozisyonuna koymasına müsaade vermiyorum. Biz toplayıp para gönderelim, zati halktan para toplamayı biliyorsunuz. Müzisyenlerin 83 milyon için canı kurban, sizler üzere değiliz biz.

AÇIKLANAN TAKVİYE KOŞULLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü üzerinden verilecek ‘Müzik Susmasın’ isimli dayanağa haftalık yahut günlük yevmiye fiyatıyla çalışan ve rastgele bir toplumsal garantisi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden yahut işleri durma noktasına gelen sanatçı ve kesim çalışanları başvurabilecek.

Müracaatta bulunacak müzisyenlere 18 yaşından büyük olması, rastgele bir toplumsal garantisi olmaması, geçimini bu yolla temin ettiğine dair doküman yahut referans sunması, şahsî bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılmasını kabul etmesi, MESAM, MSG ve MÜYOBİR üzere meslek gruplarında üyelik kaydı bulunmaması koşulu koyuldu. (Üye olanlar meslek birliklerinin düzenlediği projeler üzerinden dayanaktan faydalanacak.)

Ocak, Şubat ve Mart 2021’de biner lira, toplamda 3 bin lira olarak verilecek takviye için belirtilen şartlara uygunluğu bulunan müzisyenlerin, sanatını icra ettiği, 2 dakikadan az, 5 dakikadan fazla olmayacak ve makul seviyede ses ve manzara kalitesine sahip bir görüntü göndermesi gerekiyor.

‘muziksusmasin.com’ internet adresinden yapılacak müracaatlar 25 Aralık’ta sona erecek.

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