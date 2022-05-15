Aynasına baktığında dehşete kapıldı! Oğlu hemen o anları kaydetti

İngiltere'de yaşayan olayda James Bristow, otoyolda 70 km/s hızla giderken aynasına baktığında şok edici bir karşılaşma yaşadı. Çünkü arabanın üzerinde bir kaçak yolcu vardı. O kaçak yolcu, çoğumuzun gördüğünde korkacağı bir canlı olan yılandı.

YILAN ONLARLA OTOYOLDA SEYAHAT ETTİ AMA DAHA SONRA...

İngiliz Metro gazetesinde yer alan bir habere göre; James Bristow, kaçak yolcuyu fark ettiğinde M5 otoyolu boyunca ilerliyor, Staffordshire'a doğru gidiyordu. James'in 25 yaşındaki oğlu Charlie, bu anları kayıt altına almak için hemen telefonunu çıkardı. Kayıtlarda arabadaki yolculardan birinin "Aman Tanrım, hiç yılan gördüğümü sanmıyorum" dediği duyuldu.

Bir çim yılanı olarak tanımlanan yılanı güvenle bırakabilecekleri bir yer bulmaya çalıştılar. Ama ne yazık ki otoyolda duracak hiçbir yer yoktu. Bu sırada videoyu izleyen herkesin olmasından korktuğu bir şey yaşandı.

YILAN VİDEOSU TIKTOK'TA BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Ön kaputtan sağ yan aynaya geçen yılan yola düştü. Arabadakiler "hayır" diye bağırdı. Video ise yılanın düştükten sonraki akıbetini gösteremeden sona erdi. Videoyu TikTok'ta yayınlayan Charlie, birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başardı.

Video 25.000'den fazla kez izlendi ve onlarca yorum aldı.



