Aynı adamla nişanlı olan tek yumurta ikizleri resmen sosyal medya tarihine geçti! Çırılçıplak duşa girip birbirlerini yıkadılar

Avustralya’da yaşayan tek yumurta ikizleri Anna ve Lucy DeCinque diğer kardeşlerinden farklı olarak adeta birbirleri olmadan adım dahi atmıyorlar. Aynı adam nişanlı olan kız kardeşler birlikte hamile kalmak için bile cinsel hayatlarını birlikte yönettiklerini dile getirdi. Gün içindeki bütün aktivitelerini birlikte yapan ikizler aynı kiloya sahip olmak için aynı saatte ve eşit miktarda yemek yiyor. TLC’de yayınlanan ‘Extreme Sisters’ programına konuk olan kardeşler kendilerine ait özel alanları olmadığını ifade ederek birlikte duş aldıklarını hatta tuvaletlerini de beraber yaptıklarını söyledi.

O ANLARI GÖSTERDİLER

Birbirlerini duşta yıkarken nişanlıları tarafından çekilen bir görüntüyü paylaşmaktan çekinmeyen ikiz kardeşler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları ikizlerin birbirlerine olan bağlılığını eleştirirken bu durumu sağlık bulmadıklarını da belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı programın ardından ikizler için “Kesinlikle bir uzmana görünmeleri gerekiyor. Bu durum sağlıklı değil” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Biri bana lütfen gerçek olmadığını söylesin” yorumunu ekledi.