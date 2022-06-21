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Aynı anda 8 kadınla evli olan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, tartışmadan kaçma sırrını açıkladı

21.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı bir model ve sosyal medya fenomeni olan Arthur O Urso, çok eşli ilişkisinin detaylarını paylaşmasıyla biliniyor. 8 kadınla aynı anda evli olan fenomen çoğunlukla özel hayatını sosyal medyadan paylaşıyor. Hayranlarından gelen soruları cevaplayan Urso, çok eşli ilişkisinde eşleriyle arasında kavga yaşanmadığını iddia etti. Tartışma çıkmamasının sırrını ise Urso, “Hepsiyle aynı mesafedeyim” diyerek açıkladı.

Aynı anda 8 kadınla evli olan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, tartışmadan kaçma sırrını açıkladı

Brezilyalı bir model ve sosyal medya fenomeni olan Arthur O Urso, özgür aşkı kutlamak için 9 kadınla aynı anda evlendiğinde dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Eşlerinden birinin kıskançlık krizlerine girmesi ve diğer kadınlarla aralarında büyük sorunlar çıkması üzerine Urso, bir eşinden boşanmıştı. Hayatında toplam 8 özel kadın bulunan Urso, 12 Haziran'da gerçekleşen Brezilya Sevgililer Günü için eşlerine özel bir hediye almaya karar verdi.

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“HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK EDİYORLAR”

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Eşlerinin her zaman en iyisini hak ettiğini dile getiren Urso, “Onları mutlu etmek istiyorum. İlişkilerin dinamiklerini hala öğrenmeye çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı söylemek isterim. Her zaman en iyisini hak ediyorlar. Bu yüzden hepsine aynı derecede iyi olmak zorundayım. Aralarında tartışma çıkmıyor” dedi.

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Eşlerine aynı hediyeleri aldığını söyleyen Urso, tüm eşlerine hediyeleri için 9 bin sterlin (yaklaşık 191 bin TL) harcadığını söyledi. Fenomen isim kadınlar arasında kıskançlık olmaması için aynı hediyeni farklı renklerini aldığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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