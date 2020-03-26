Aynı makarnayı yemekten sıkıldım diyenlere 10 enfes makarna tarifi

Bu kez dünyanın derdi ortak, konuştuğumuz ve önlem almaya çalıştığımız şey bir: Koronavirüs. Türkiye'de de koronavirüs vakaları hızla artıyor ve bu süreçte evde kalmak insanlık için yapılacak en doğru şey. Sadece temel ihtiyaçları karşılamak adına dışarı çıkıyoruz. Evde kaldığımız süreç ise şüphesiz ki bizleri mutfağa bir adım daha yaklaştırdı. Yalan yok, hepimizin eli ilk olarak kolay ve pratik yemeklere gidiyor. Bu yemeklerin başını ise elbette makarna çekiyor.

Makarna pişirmek oldukça kolay fakat sık sık aynı yemeği yemek ise epey can sıkıcı oluyor. Şimdi pratik, kolay ve lezzetli bir yemek istiyorsanız bu 10 tarifi mutlaka göz atmalısınız sevgili okur. Hepimizin evinde bulunan makarna ile neler yapılır sorusuna cevap veriyoruz, buyursunlar.

LEZZETİNE DOYUM OLMAYAN MAKARNA TARİFLERİ

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ISPANAK SOSLU MAKARNA TARİFİ

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