Aynı makarnayı yemekten sıkıldım diyenlere 10 enfes makarna tarifi

Bu kez dünyanın derdi ortak, konuştuğumuz ve önlem almaya çalıştığımız şey bir: Koronavirüs. Türkiye'de de koronavirüs vakaları hızla artıyor ve bu süreçte evde kalmak insanlık için yapılacak en doğru şey. Sadece temel ihtiyaçları karşılamak adına dışarı çıkıyoruz. Evde kaldığımız süreç ise şüphesiz ki bizleri mutfağa bir adım daha yaklaştırdı. Yalan yok, hepimizin eli ilk olarak kolay ve pratik yemeklere gidiyor. Bu yemeklerin başını ise elbette makarna çekiyor.
Makarna pişirmek oldukça kolay fakat sık sık aynı yemeği yemek ise epey can sıkıcı oluyor. Şimdi pratik, kolay ve lezzetli bir yemek istiyorsanız bu 10 tarifi mutlaka göz atmalısınız sevgili okur. Hepimizin evinde bulunan makarna ile neler yapılır sorusuna cevap veriyoruz, buyursunlar.
LEZZETİNE DOYUM OLMAYAN MAKARNA TARİFLERİ
Klasik makarna tariflerinden sıkıldıysanız makarna ile yapılan 10 farklı leziz tarife bakmaya ne dersiniz?
Taze ıspanak ile pesto sos yapmaya ne dersiniz? Tadına doyum olmaz ıspanak soslu makarna tarifi için tıklayın.
Değişik tat arayışları için yola çıktık ve limonlu makarnayı keşfettik. Biz bu tadı çok sevdik. Deneyenler ise tam puan verdi. Tarifin detayları için tıklayın.
Oldukça klasik ama eskimeyen bir tat olan tarifimizle karşınızdayız. Makarna salatasının tarifini biraz farklılaştırdık ve makarna, salatadan ziyade adeta bir ana yemek oldu. Siz de tarifi denemek isterseniz detayları için tıklayın.
Şöyle bol peynirli, enfes bir makarnaya kim hayır diyebilir ki! Bol Peynirli Fırın Makarna tarifimiz vazgeçilmez tariflerinizden biri olacak. Detaylar içn tıklayın...
Bağışıklık güçlendirme konusunda uzman olan pancar, makarna tarifinde yerini aldı. Hem sağlıklı hem leziz hem de görsel şölen sunan bir yemekle karşınızdayız, buyursunlar.
Rengarenk makarna sevenleri şöyle alalım. Kapya biber sosunun aroması damaklarınıza bir parmak bal çalmaya geliyor. Tarifin detayları için tıklayın.
Hem çok farklı, hem çok lezzetli! Bir deneyin, pişman olmayacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.
Bu tarifle kremalı sosu, parmesan ve tavuk eşliğinde penne makarnayı çok seveceksiniz. Hem besleyici hem de doyurucu bir tarif oluyor. Detayları için tıklayın.
Somon severler bu tarifimize bayılacak. Deniz ürünleriyle makarnanın uyumunu seviyorsanız bu tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.
Kekik, kuru üzüm, çam fıstığı, sarımsakla lezzetlendirilmiş, tam buğday makarnalı karnabahar vejetaryenler için harika bir seçenek! Tarifin detayları için tıklayın.
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