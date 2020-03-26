YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Aynı makarnayı yemekten sıkıldım diyenlere 10 enfes makarna tarifi

Aynı makarnayı yemekten sıkıldım diyenlere 10 enfes makarna tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye sosyal izolasyonu hayata geçirdi, evlerine kapandı. Hal böyle olunca mutfakta geçirilen vakit de artmış oldu. Bu süreçte en çok tüketilen yemek ise pratik oluşuyla makarna oldu. Aynı tariften sıkılanlar için 10 farklı makarna tarifi hazırladık, bunlara bayılacaksınız!

Aynı makarnayı yemekten sıkıldım diyenlere 10 enfes makarna tarifi

Bu kez dünyanın derdi ortak, konuştuğumuz ve önlem almaya çalıştığımız şey bir: Koronavirüs. Türkiye'de de koronavirüs vakaları hızla artıyor ve bu süreçte evde kalmak insanlık için yapılacak en doğru şey. Sadece temel ihtiyaçları karşılamak adına dışarı çıkıyoruz. Evde kaldığımız süreç ise şüphesiz ki bizleri mutfağa bir adım daha yaklaştırdı. Yalan yok, hepimizin eli ilk olarak kolay ve pratik yemeklere gidiyor. Bu yemeklerin başını ise elbette makarna çekiyor.

Makarna pişirmek oldukça kolay fakat sık sık aynı yemeği yemek ise epey can sıkıcı oluyor. Şimdi pratik, kolay ve lezzetli bir yemek istiyorsanız bu 10 tarifi mutlaka göz atmalısınız sevgili okur. Hepimizin evinde bulunan makarna ile neler yapılır sorusuna cevap veriyoruz, buyursunlar.

LEZZETİNE DOYUM OLMAYAN MAKARNA TARİFLERİ
Klasik makarna tariflerinden sıkıldıysanız makarna ile yapılan 10 farklı leziz tarife bakmaya ne dersiniz?

ISPANAK SOSLU MAKARNA TARİFİ

Taze ıspanak ile pesto sos yapmaya ne dersiniz? Tadına doyum olmaz ıspanak soslu makarna tarifi için tıklayın.

LİMONLU MAKARNA TARİFİ

Değişik tat arayışları için yola çıktık ve limonlu makarnayı keşfettik. Biz bu tadı çok sevdik. Deneyenler ise tam puan verdi. Tarifin detayları için tıklayın.

MAKARNA SALATASI TARİFİ

Oldukça klasik ama eskimeyen bir tat olan tarifimizle karşınızdayız. Makarna salatasının tarifini biraz farklılaştırdık ve makarna, salatadan ziyade adeta bir ana yemek oldu. Siz de tarifi denemek isterseniz detayları için tıklayın.

BOL PEYNİRLİ FIRIN MAKARNA

Şöyle bol peynirli, enfes bir makarnaya kim hayır diyebilir ki! Bol Peynirli Fırın Makarna tarifimiz vazgeçilmez tariflerinizden biri olacak. Detaylar içn tıklayın...

PANCAR SOSLU MAKARNA TARİFİ

Bağışıklık güçlendirme konusunda uzman olan pancar, makarna tarifinde yerini aldı. Hem sağlıklı hem leziz hem de görsel şölen sunan bir yemekle karşınızdayız, buyursunlar.

KAPYA BİBER SOSLU MAKARNA

Rengarenk makarna sevenleri şöyle alalım. Kapya biber sosunun aroması damaklarınıza bir parmak bal çalmaya geliyor. Tarifin detayları için tıklayın.

PİZZA MAKARNA TARİFİ

Hem çok farklı, hem çok lezzetli! Bir deneyin, pişman olmayacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.

ALFREDO SOSLU TAVUKLU MAKARNA

Bu tarifle kremalı sosu, parmesan ve tavuk eşliğinde penne makarnayı çok seveceksiniz. Hem besleyici hem de doyurucu bir tarif oluyor. Detayları için tıklayın.

SOMONLU SPAGETTİ TARİFİ

Somon severler bu tarifimize bayılacak. Deniz ürünleriyle makarnanın uyumunu seviyorsanız bu tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

PENNE MAKARNALI KARNABAHAR

Kekik, kuru üzüm, çam fıstığı, sarımsakla lezzetlendirilmiş, tam buğday makarnalı karnabahar vejetaryenler için harika bir seçenek! Tarifin detayları için tıklayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?
Kokusuna kimse dayanamıyor! Neden mi?Kokusuna kimse dayanamıyor! Neden mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
makarna tarifleri, kolay yemek tarifleri, koronavirüs beslenme,

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

Oktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyor

Oktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyor

Şahan Gökbakar, Sıla'yı böyle ti’ye aldı!

Şahan Gökbakar, Sıla'yı böyle ti’ye aldı!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Bağışıklığınızı zencefil mucizesi ile güçlendirin

Bağışıklığınızı zencefil mucizesi ile güçlendirin

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

4 Farklı Türk Kahvesi Tarifi

4 Farklı Türk Kahvesi Tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırında soslu kanat nasıl yapılır?

Bugün ne pişirsem diyenler için harika bir öneri

Şırnak usulü dolma tarifi

Şırnak usulü dolma tarifi

Mısır çorba tarifi

Mısır çorba tarifi

Bayatlamayan ekmek tarifi: Bir hafta boyunca taze kalıyor

Evde bayatlamayan ekmek nasıl yapılır?

Portakallı kek tarifi: Kokusuna da tadına da hayran kalacaksınız

Kokusuna kimse dayanamıyor! Neden mi?

Şifa olsun: Kelle paça çorbası tarifi

Şifa olsun: Kelle paça çorbası tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.