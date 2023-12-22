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    4. Aynı masada hep beraber oturdular! Bir tek kendisi sağ kaldı... Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

    Aynı masada hep beraber oturdular! Bir tek kendisi sağ kaldı... Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

    22.12.2023 08:48 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'da bir fırından aldığı keklerin üzerine zehir sürdüğü iddia edilen Amanda Partata Martoza isimli bir kadın eski kayınvalidesi ve sevgilisini öldürmekle suçlanarak tutuklandı. Hep birlikte kahvaltı yaptıktan sonra eski kayınvalidesi ve sevgilisi birkaç saat sonra hayatını kaybederken Martoza'nın masada sağ kalan tek kişi olması şüphelerin onun üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.

    Aynı masada hep beraber oturdular! Bir tek kendisi sağ kaldı... Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

    MYNET-DIŞ HABERLER 31 yaşındaki Amanda Partata Martoza'nın, ikramları yedikten sonra hastalanan eski sevgilisi 58 yaşındaki Leonardo Pereira Alves ve 86 yaşındaki eski kayınvalidesi Luzia Alves'i öldürdüğünden şüpheleniliyor. İkilinin mide kramplarından şikayetçi olduğu için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Tüm müdahalelere rağmen ikili hastaneye gelişlerinden 1-2 saat sonra vefat etti.

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    GIDA ZEHİRLENMESİ ZANNETTİLER

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    Brezilya'nın Goias eyaletinin Goiania kentindeki yetkililer, başlangıçta anne ve oğlunun gıda zehirlenmesinden öldüğünü düşündüler. Ancak son gelişmede Bayan Martoza, atıştırmalıklara müdahale etmekle suçlandıktan sonra polis memurları tarafından tutuklandı.

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    Brezilya Eyalet Cinayet Soruşturma Departmanından memurlar olayı soruşturmaya devam ediyor. Leonardo'nun kızı doktor Maria Paula Pereira Alves Brezilya gazetesi Extra Globo'ya yaptığı açıklamada, "Saatlerce aralıksız kustu, tıbbi yardım istedi ve durumu öğrendiğimde, ölümüyle sonuçlanan bir dizi komplikasyon zaten meydana gelmişti. Yaşam mücadelesi 12 saat bile sürmedi." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinayet Brezilya
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