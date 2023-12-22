Aynı masada hep beraber oturdular! Bir tek kendisi sağ kaldı... Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

MYNET-DIŞ HABERLER 31 yaşındaki Amanda Partata Martoza'nın, ikramları yedikten sonra hastalanan eski sevgilisi 58 yaşındaki Leonardo Pereira Alves ve 86 yaşındaki eski kayınvalidesi Luzia Alves'i öldürdüğünden şüpheleniliyor. İkilinin mide kramplarından şikayetçi olduğu için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Tüm müdahalelere rağmen ikili hastaneye gelişlerinden 1-2 saat sonra vefat etti.

GIDA ZEHİRLENMESİ ZANNETTİLER

Brezilya'nın Goias eyaletinin Goiania kentindeki yetkililer, başlangıçta anne ve oğlunun gıda zehirlenmesinden öldüğünü düşündüler. Ancak son gelişmede Bayan Martoza, atıştırmalıklara müdahale etmekle suçlandıktan sonra polis memurları tarafından tutuklandı.

Brezilya Eyalet Cinayet Soruşturma Departmanından memurlar olayı soruşturmaya devam ediyor. Leonardo'nun kızı doktor Maria Paula Pereira Alves Brezilya gazetesi Extra Globo'ya yaptığı açıklamada, "Saatlerce aralıksız kustu, tıbbi yardım istedi ve durumu öğrendiğimde, ölümüyle sonuçlanan bir dizi komplikasyon zaten meydana gelmişti. Yaşam mücadelesi 12 saat bile sürmedi." dedi.