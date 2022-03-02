Aynur Aydın mastürbasyon sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu!

Aynur Aydın Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsenn sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu!

Ünlü Şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde cinsel fantezi temalı klibiyle gündeme gelmişti. Klipte kendisini tavana astırarak BDSM vurgusu yapan Aydın, bu defa 'Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen' adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekti.

Programın soru cevap kısmında "Sevgilinin yanında pırt yapar mısın?" sorusuna utanarak cevap veren Aynur Aydın, "Yanlışıkla yapmışlığım oldu ama ben çok utandım olduğunda" yanıtını verdi.

"Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çeken Aynur Aydın, "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem" yanıtıyla sosyal medyada gündeme geldi.

