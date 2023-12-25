Ayrıldığı eşinin evine eşyalarını alma bahanesiyle geldi! Tartıştığı eski eşini defalarca bıçakladı... "Düşündüğümden daha hızlısın"

Amerika Birleşik Devletleri'nin İllinois eyaletinin Naperville bölgesinde yaşanan olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 63 yaşındaki Patrick O'Brien, karısını defalarca bıçakladıktan sonra öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kişisel eşyalarını almak için eski eşinin evine gelerek ona bıçakla saldıran adamın görüntüleri yan komşunun güvenlik kamerasına saniye saniye takıldı.

KOMŞUSU YARDIM ETTİ

Savcılığa göre O'Brien, mutfaktan büyük bir bıçak aldıktan sonra eşinin üzerine doğru koşarak, "Düşündüğümden daha hızlısın" dedi. Evin içindeki kovalamaca kadının evden koşarak çıkıp bahçeye yardım istemeye gitmesi üzerine dışarı taştı. O'Brien kadını duvara doğru itti ve ona küfürler savurarak göğsünden ve kolundan bıçakladı.

Olay anında komşu evindeydi ve bahçesinde yaşananları görünce kadına yardım etmek için O'Brien'a saldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean çekildi.