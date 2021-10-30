Ayrılığı herkesi üzmüştü! Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Arif Hoca'sı bakın şimdi ne yapıyor!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e veda ederek sevenlerini üzen psikiyatrist Arif Verimli, yeni hayatında bakın neler yapıyor...

Ünlü psikiyatrist Arif Verimli, analizleri ve kişiliğiyle, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının vazgeçilmez figürleri arasında yer alıyordu. Programdan ayrıldıktan sonra, sakin bir yaşam süren Arif Verimli, şimdilerde sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla sevenleriyle buluşuyor.

Arif Verimli, geçtiğimiz günlerde TRT 1'de yayınlanan ve gerçek hayat hikayelerinin işlendiği 'Seneye Bu Zamanlar' programında yer alan bir katılımcıya psikolojik destek verdiğini şu sözlerle duyurmuştu:

Esra'nın başvurusuyla TRT 1 ve Seneye Bu Zamanlar ekibi tarafıma ulaştı. Psikiyatrik tedavi sürecimiz başladı. Tedavimiz çok başarılı oldu ve Esra'nın hayatını inanılmaz derecede kısıtlayan Obsesif Kompulsif Bozuklukluğu son buldu. Bir Hekim olarak çok mutluyum. Daima yanındayım.

Arif Verimli ayrıca geçtiğimiz aylarda Çağla Şıkel'in Yeni Bir Gün programına konuk olmuş ''Ekrandan uzak durduğum günden beri pek çok davet aldım. Beni ekranda görmek istediğinizi mesajlarınızla ilettiniz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Arif Verimli'nin takipçileri, ünlü psikiyatristin paylaşımlarının altına ''Hocam sizi çok özledik'' ve ''İyi ki varsınız hocam'' gibi yorumlarda bulunuyor.





