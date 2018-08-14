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Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşım! Gece kocam gelince onu...

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2018 10:31 | Son Güncelleme

Ayşe Arman eşi Ömer Dormen için yaptığı paylaşımla instagramın konusu oldu. Mumbai'de çalışan kocası Ömer Dormen'in dönüşü için hazırlık yapan Ayşe Arman bakın ne yazdı?

Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşım! Gece kocam gelince onu...

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Ayşe Arman eşi Ömer Dormen ile olan mahrem hayatını zaman zaman açık etmesi ile biliniyor. Kocası ile olan cinsel hayatı konusunda ifşalarda bulunan Ayşe Arman bu kez yaptığı paylaşımla gündemde. Yurt dışında çalışan eşi için hazırlık yapan Ayşe Arman, müstehcen bir notla seksi pozunu paylaştı.

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Instagram sayfasına bu fotoğrafını koyan Ayşe Arman altına da şu satırları yazdı: -Biliyorum, hayatta bi sürü şey oluyor. Ama ben tek bi şeye kilitlendim. Bu hafta kocam geliyoooooo!!!!! Evi, ve atölyeyi ona hazırlıyorum. Eksikler vardı, elimden geldiğince tamamlamaya çalışıyorum. Bir gece de atölyeye atim onu diyorum :)))) Bu zalim dünyaya ve doların yükselişine bir tek AŞKLA direnilir.

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AYŞE ARMAN'IN EŞİ KİMDİR?

Ayşe Arman'ın kocasının ismi Ömer Dormen. Çok ünlü bir aileye mensup. Tiyatro dünyasının duayen ismi Haldun Dormen'in oğlu. Annesi ise reklam dünyasının efsane isimlerinden Betül Mardin...

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AYŞE ARMAN'IN KIZI ALYA DORMEN

İki kez evlenen Ayşe Arman'ın ikinci eşi olan Ömer Dormen'den bir kızı var. 16 yaşına gelen kızı Alya Dormen dans eğitimi alıyor.

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Ayşe Arman'ın eşiyle ilgili mahrem sınırlarını delen söylemleri var. Daha önce verdiği bir röportajda kocası Ömer Dormen ile olan tutkulu birlikteliği için şunları söylemişti:

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-Aklımızda sevişmek yok. Birden göz göze geliyoruz, bir başka bakmaya başlıyoruz, anne baba değiliz sanki, sanki işlerimiz, yetişmemiz gereken yerler yok, birden dünyanın geri kalanı yok oluyor, biz kalıyoruz. Bu mesela. Beklenmedik zamanlarda beklenmedik yerlerde beklenmedik sevişmeler, benim için aşkın güzel bir hali...

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-Birlikte seyahat ettiğimizde "ay parçası", sadece benim oluyor, bütün kötü emellerime onu alet edebiliyorum. İstediğim kadar öpüp sıkıştırıyorum. O da beni.


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