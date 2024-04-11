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Aysu Keskin elenir elenmez Brezilya'ya gitti! O pozlarına yorum yağdı: Ronaldinho nerede?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 08:07
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Survivor'dan elendikten sonra soluğu Brezilya'da alan Aysu Keskin'in Ronaldinho ile arasında bir yakınlaşma olduğu iddiaları günlerdir konuşuluyordu. Keskin Brezilya'dan paylaşım yapınca yorumlar gecikmedi.

Aysu Keskin elenir elenmez Brezilya'ya gitti! O pozlarına yorum yağdı: Ronaldinho nerede?

Survivor All Star'ın en dikkat çeken isimlerinden Aysu Keskin erken elenmesinin şokunu yaşadı. Yarışmadan elenir elenmez ise soluğu Brezilya'da alan Aysu sosyal medyada gündemde.

Survivor yarışmacısı Aysu Keskin, elendiği Survivor All Star 2024’te kendisine şans bandanası hediye eden eski futbolcu Ronaldinho ile yakınlaştığı iddialarıyla dikkat çekti.

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Keskin, elenmesinin ardından eski futbolcuyla bir araya gelmek için Brezilya’ya gittiği iddiasıyla gündemdeyken açıklama yapmadı ancak soluğu o ülkede alınca ünlü futbolcuyu fotoğraflarına etiketledi.

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Aysu günler sonra Brezilya'dan yeni pozlarını paylaşınca sosyal medyada yorumlar gecikmedi. Survivor Aysu'ya "Ronaldinho nerede?" mesajları geldi.

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Aysu geçtiğimiz gün ise ülkeye dönüş yaptı.

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