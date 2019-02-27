MAGAZİN

Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu 69 yaşındaki Aytaç Arman, dün tedavi gördüğü İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde vefat etti. Usta oyuncu için bugün anma yapıldı.

Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

Sinemaya, 1970'de Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada Tarık Akan'ın ardından ikinci gelerek başlayan Aytaç Arman (70) dün İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu için bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.

Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi isimler katıldı.

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YARIN MEMLEKETİ ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Usta oyuncu, yarın memleketi Adana'daki Kabasakal Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

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