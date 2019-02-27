Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

Sinemaya, 1970'de Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada Tarık Akan'ın ardından ikinci gelerek başlayan Aytaç Arman (70) dün İstanbul'da yaşamını yitirdi.
Usta oyuncu için bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.
Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi isimler katıldı.
YARIN MEMLEKETİ ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Usta oyuncu, yarın memleketi Adana'daki Kabasakal Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.
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