Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Azerbaycanlı gazeteciler, Azerbaycanlı ve Türk itfaiyecilerinin çalışmaları sayesinde alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadele eden ekipleri çekmek için Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan Azerbaycan’ın İctimai TV televizyon kanalı muhabiri ve kameramanı görevlerini gerçekleştirirken, yangının bir anda genişlemesi sonucunda alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

KAMERAMANI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Olay yerinden uzaklaşan muhabir ve kameramanın panik anları kameraya da yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde muhabirin kameramanı "korkma" diyerek sakinleştirmeye çalıştırdığı görüldü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Alevlerin yayıldığı bölgeden hızla ayrılan muhabir ve kameramanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ikilinin yayına kaldıkları yerden devam ettiği görüldü. (İHA)



