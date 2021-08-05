HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

05.08.2021 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi sonucu Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesiyle son anda kurtuldu.

Azerbaycanlı gazeteciler, Azerbaycanlı ve Türk itfaiyecilerinin çalışmaları sayesinde alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadele eden ekipleri çekmek için Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan Azerbaycan’ın İctimai TV televizyon kanalı muhabiri ve kameramanı görevlerini gerçekleştirirken, yangının bir anda genişlemesi sonucunda alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)

KAMERAMANI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Olay yerinden uzaklaşan muhabir ve kameramanın panik anları kameraya da yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde muhabirin kameramanı "korkma" diyerek sakinleştirmeye çalıştırdığı görüldü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Alevlerin yayıldığı bölgeden hızla ayrılan muhabir ve kameramanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ikilinin yayına kaldıkları yerden devam ettiği görüldü. (İHA)

Hazırlıklar başladı! Ukrayna'dan gelen helikopterler Türk pilotlarla beraber uçacaklarHazırlıklar başladı! Ukrayna'dan gelen helikopterler Türk pilotlarla beraber uçacaklar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Hazırlıklar başladı! Türk pilotlarla beraber uçacaklarHazırlıklar başladı! Türk pilotlarla beraber uçacaklar
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

İki doz aşı yaptırmayanlar kahvehanelere alınmayacak

İki doz aşı yaptırmayanlar kahvehanelere alınmayacak

Alevler Şahan'ın evine dayandı: Nefes alamıyorum ama burayı terk etmeyeceğim

Alevler Şahan'ın evine dayandı: Nefes alamıyorum ama burayı terk etmeyeceğim

Şahan Gökbakar: Buraya provokatörler geliyor, bir tanesini gırtlaklıyordum

Şahan Gökbakar: Buraya provokatörler geliyor, bir tanesini gırtlaklıyordum

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.