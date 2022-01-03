'Aziz'in 'Efnan'ı Simay Barlas sevgilisiyle aşk paylaşımı yaptı

'Aziz'de 'Efnan' karakterini canlandıran Simay Barlas, yeni bir aşka yelken açmıştı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Soner Korkmaz ile birlikte Yeniköy'de objektiflere yansıyan Barlas, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyememişti.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Çiftin aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgilisiyle yeni yılı Paris'te karşılayan Simay Barlas, birlikte çekilen fotoğraflarını da ilk kez Instagram'dan yayınladı.



Aşıklar, Paris'in en güzel caddesi olarak gösterilen Şanzelize Bulvarı'nda el ele objektif karşısına geçti. O anları da takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine İtalyanca, "Benim dünyam..." notunu düştü. Ardından soluğu Milano'da alan çift, romantik tatillerini sürdürüyor.



