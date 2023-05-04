Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! 7 yaşındaki kızını eski eşinin sevgilisiyle duşta... 'Seslerinin geldiğini gördük ve duyduk'

Daha önce Antalya'da evli olan ve boşandıktan sonra görev gereği Şırnak'ta olan babanın, o sırada velayeti annesinde olan kızıyla ilgili öğrendiği bir olay şoke etti. Nişanlısının haber vermesi üzerine eski eşinin sosyal medyada canlı yayın açıp sevgilisiyle 7 yaşındaki kızını duşta yalnız bıraktığını öğrenen baba, hemen elindeki görüntülerle şikayetçi olup suç duyurusunda bulundu. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

CANLI YAYINDA ESKİ EŞİNİN, SEVGİLİSİYLE KIZINI DUŞTA YALNIZ BIRAKTIĞINI GÖRDÜ

Antalya'da M. ve P.A. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. P.A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. M.A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'ta iken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi. Canlı yayını izleyen ve kaydeden M.A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, kiraladığı apartta sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. M.A., bunun üzerine hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Alo 183 telefon hattını arayıp hem de CİMER'e internet üzerinden şikayette bulundu.

GÖRÜNTÜLERDE DIŞARIDAN BANYOYU GÖSTERDİĞİ ANLAR VAR

Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde, P.Ş.’nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anlar yer alıyor.

BABANIN NİŞANLISI ŞİKAYETÇİ OLDU

Nişanlısı C.Ö., M.A.’nın Beytüşşebap'ta görevde olması nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek, P.Ş, ile O. adlı sevgilisi hakkında şikayetçi oldu. C.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde şunları söyledi:

“Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren ailevi değerler ve velayetine sahip olduğu M.A.'nın ahlaki değerleri sorumsuzca hiçe sayılarak, sonradan sevgilisi olduğunu öğrendiğimiz O. ismi ile hitap ettiği erkek şahısla yaklaşık 7 yaşında olan kız çocuğu M.A.'nın bulundukları yerin banyosunda baş başa bırakılıp, salonda TikTok yayını açıp çocuğun ruhsal gelişimini bozduğu ve genel ihtiyaçları ile ilgilenmediği, hatta canlı yayında kamerayı banyoya götürüp duşakabin içerisinde dahi olsa bu durumu yayında ifşa ettiğini, seslerinin geldiğini gördük ve duyduk."

"BABASI VE BEN ŞOK GEÇİRDİK"

C.Ö. devamında "Duştan çıktıktan sonra da aleni bir şekilde O. isimli şahıs yayında M.A. ile beraber duşta olduklarını söyledi. Bu durum karşısında babası ve ben şok geçirdik." ifadelerini kullandı.

"CANLI YAYINDA İZLEDİK"

C.Ö. ayrıca "Sabırlı olup canlı yayında yaptığımız incelemelerde, P.'nin ve O.'nun bayramın birinci gününden itibaren 21-24 Nisan tarihleri arasında kiraladıklarını değerlendirdiğimiz bir evde yaşadıklarını, 7 yaşında bir kız çocuğunun yanında alenen alkollü maddelere özendirecek şekilde alkollü içecekler tükettiklerini, ahlaki değerlere uymayacak şekilde çocuğun yanında küfürlü, etik olmayan, yaşlarından ve taşıdıkları sıfatlardan beklenmeyecek şekilde hal ve hareketlerde bulunduklarını gördük ve bunların hepsini açık kaynak olması sebebiyle canlı yayında izledik. Video ve fotoğraf olarak delillendirdik." dedi.

ANNENİN İFADESİ ALINDI

Şikayette, P.Ş.’nin, istismara açık şekilde ailevi bağı olmayan bir adamla kızının banyoya girmesine göz yumması, banyoda yalnız bırakması, çocuğun ihtiyaçları ile bizzat ilgilenmemesi, ruhsal gelişimini olumsuz etkilemesi gibi sebeplerle, çocuğun en uygun ortamda yetiştirilmesine yönelik gerekli işlemlerin yapılması da talep edildi. Şikayet sonrası ifade için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrılan P.Ş.'nin, ifadesinin ardından bırakıldığı belirtildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Diğer yandan, M.A.'nın avukatı Salih Sağlam da P.Ş. ve sevgilisi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı suçuna yardım etme ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Sağlam, canlı yayın görüntülerinin yer aldığı CD'yi de savcılığa teslim etti. (DHA)