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Yer: İstanbul! Hedeflerinde yabancı uyruklu kadınlar var, sosyal medyadan tanışıp...

04.05.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu kadınları buluşmak için çağırıp gasp ettiği ortaya çıktı. Kadınların yanı sıra taksicilerin de gasp edildiği olayda iki şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı. Şüphelilerden Şafak A.'nın daha önceden 21 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yer: İstanbul! Hedeflerinde yabancı uyruklu kadınlar var, sosyal medyadan tanışıp...

Olay, İstanbul Pendik'te meydana geldi. Bir taksi şoförünün, kadın müşterisiyle gittiği adreste gasp edilmesiyle ortaya çıkan olayda 2 kişinin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınları buluşup gasp ettikleri ortaya çıktı. Kadınların buluşmak için geldiği taksi şoförlerinin de gasp edildiği olayda 2 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

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MÜŞTERİSİYLE BİRLİKTE GASP EDİLDİ

Pendik'te 5 Şubat'ta polise başvuran taksi şoförü İ.G.(25), bir kadın müşterisi ile gittiği adreste para ve cep telefonunun gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur İ.G., şüphelilerin yabancı uyruklu kadın müşterisinin de para ve cep telefonu gasp edildiğini ancak kadının "Ben ülkede kaçak olarak bulunuyorum. Şikayetçi olmayacağım" diyerek polis gelmeden yanından ayrıldığını belirtti.

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Aynı gece yine Pendik'te 34 yaşındaki M.G. adlı taksi şoförü de polise başvurarak yanındaki yabancı uyruklu kadın müşterisi ile birlikte gasp edildiğini söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken 11 Şubat'ta bir kez daha ortaya çıkan hırsızlar bu kez taksi şoförü Mahmut Y. ile aracında müşteri olarak bulunan İran uyruklu kadın Mina Z.'yi gasp etti.

"ONLARLA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTIM"

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin aracın yanına yaklaştıkları, içindekileri gasbettikleri görüldü. Son olayın kadın mağduru Mina Z. "Onlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Buluşmaya karar verdik. Bana adres vererek taksiye binip gelmemi istediler. Verdikleri adrese gidince taksi parasını ödemek için yanımıza geldiler. Sonra silahla tehdit ederek para ve cep telefonlarımızı aldılar" dedi.

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21 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettikleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Bartu T.(25) ile Şafak A. (25) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Şafak A.'nın daha önceden 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bartu T. ve Şafak A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA


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