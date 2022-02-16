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Baba dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Emin Saruhanlı yeni bir hayata başlıyor!

16.02.2022 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV’nin Ay Yapım imzalı merakla beklenen dizisi ‘Baba’ 1. bölümüyle ekrana geldi. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerde oynadığı Baba'nın 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Saruhanlı ailesinin köşke yerleştiği ve yeni hayatlarına başladığı tanıtımda Emin’e söylenen “Siz artık sadece size ait değilsiniz…” sözleri dikkat çekiyor. Emin Saruhanlı ve İlhan karşı karşıya gelirken İlhan’ın sert sözleri aralarında yaşanacak çatışmanın ilk sinyallerini veriyor.

Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisi 15 Şubat Salı akşamı Show TV'de 1. bölümüyle ekrana geldi. Baba'nın 22 Şubat Salı ekrana gelecek olan 2. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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BABA DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te aile apartmanında hep beraber mütevazi bir hayat süren, geleneklerine bağlı geniş bir aileydi. Ailenin reisi Emin Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı otoriter bir babaydı. Diğer tarafta ise İstanbul’da bambaşka bir hayata sahip zengin Saruhanlı ailesi vardı.

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Bu ailenin reisi Mehmet Ali Saruhanlı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biriydi. Mehmet Ali Saruhanlı’nın torunu Çisem’in düğünü için tüm ailenin Buenos Aires’e giden uçağa binmeleri Saruhanlıların kaderini tamamen değiştirdi.

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Yaşanan uçak kazasında Mehmet Ali Saruhan ve tüm ailesi yaşamını yitirdi. Yıllardır görüşmediği kardeşinin ölüm haberini televizyondan öğrenen Emin büyük bir yıkım yaşadı. Mehmet Ali Saruhanlı’nın hayattaki tek akrabası ve mirasçısı olan Emin Saruhanlı, bu durumu kendi karısı, çocukları da dahil kimsenin öğrenmesini istemezken cenazede gazetecilerin çekmesiyle gerçekler açığa çıktı.
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Tüm bu olayların üzerine bir süredir hafızasıyla ilgili sorun yaşayan ve sürekli Resmiye isimli bir kadının hayalini görmeye başlayan Emin, gizlice yaptırdığı testler sonucunda alzheimer başlangıcında olduğunu öğrendi.

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Başta Mehmet Ali Saruhanlı’dan kalan mirası kabul etmeyeceğini söyleyen Emin, hastalığını öğrendikten sonra ailesi için mirası kabul etti ve finalde ailesiyle birlikte İstanbul’a Saruhanlı köşküne adım attı. Ailenin hapisteki oğlu Kadir Saruhanlı ise tahliye olup geri döndüğünde boş bir evle karşılaştı. Ailesi hiçbir haber vermeden gitmişti… Ödemiş’ten İstanbul’a bilmedikleri bir hayata adım atan Saruhanlı ailesinin yaşayacakları izleyicide büyük merak uyandırdı.

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‘Baba’nın senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle 22 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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